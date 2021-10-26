«Это мой угол! Хождению по мукам конец!»: Омская «пенсионерка из бочки» показала квартиру, которую ей купила блогер

Светлана Чернова теперь обладательница отличной квартиры на Московке. ФОТО: Елена Тришина

История 64-летней пенсионерки из Омска Светланы Черновой показала: мир не без добрых людей. Последние 35 лет женщина жила в металлической бочке, которую ей выдали на заводе 80-е как временное жилье. Предприятие обанкротилось, а Светлана Васильевна так и осталась в своей цистерне.

В этой цистерне пенсионерка жила с 1987 года. Фото: Анна МИКУЛА

За это время пенсионерке удалось лишь добиться включения ее в очередь на получение жилья от городских властей в 2002 году. Однако Светлана Чернова, скорее всего, просто не дожила бы до своего новоселья. Перед ней в списках еще 11 000 таких же нуждающихся. Вот и смирилась одинокая женщина, у которой нет ни детей, ни родственников. Замуж бывшая крановщица из Омска так и не вышла.

Квартира с отличным балконом и видом на березовую рощу. ФОТО: Елена Тришина.

Все шло к тому, что последние свои дни Светлана Васильевна проведет в металлической бочке. Если бы на беду омской пенсионерки не обратила блогер Елена Тришина. Она объявила сбор в Интернете и всего за трое суток собрала необходимые 2,5 миллиона. Причем, как рассказала сама блогер, 500 тысяч для сибирячки перевела жена рэпера Джигана. На прошлой неделе женщине купили однокомнатную квартиру в недавно построенном доме на Московке. И вот омичка уже отметила новоселье. Блогер и пенсионерка показали ее новое жилье.

Больше стирать на руках Светлане Черновой не придется. ФОТО: Елена Тришина.

- Я не могу поверить, что это теперь мое! Низкий всем поклон! Я не представляю, как мне повезло. Ведь 35 лет меня гнобили в этой бочке, сделали бомжом в 64 года. Мои хождения по мукам закончились, я в своей квартире теперь, - говорит сибирячка.

Спать Светлана Чернова будет на новеньком диване. ФОТО: Елена Тришина

Женщина уже отметила новоселье: в ее новом жилье есть все необходимое: мебель, телевизор, стиральная машинка. Уютная ванная комната, о которой Светлана Чернова могла только мечтать.

В новом жилье сделан свежий ремонт. ФОТО: Елена Тришина.

- Лена меня стенкой обеспечила, всю мебель купили! Я очень довольна! Диван, кухня, балкон такой большой! Туалет такой огромный, что можно еще один поставить. Мой угол! Это мой угол! Огромное спасибо всем людям, которые помогали мне даже из-за границы, - говорит на видео с обзором квартиры сибирячка.

Новая квартира Светланы Черновой обставлена со вкусом и с прекрасным видом из окна. От радости женщина даже не смогла сдержать слез.

Светлана Васильевна 35 лет ждала этих ключей от своего угла. Фото: Instagram.com

ВОПРОС РЕБРОМ

Что известно о блогере?

Информации о Елене Тришиной в Сети очень мало. Она почти не дает интервью и старается особо не афишировать свою деятельность. Известно лишь, что история ее добрых дел началась с поддержки приюта для бездомных животных.

Зато прекрасно знают блогера ее подписчики, которых уже больше 50 тысяч. Тришина помогла решить проблему уже не одному человека. Чаще всего она объявляет сборы для пожилых людей, которые оказались за бортом жизни.

Еще один впечатляющий пример: Тришиной удалось собрать 22 млн рублей на лечение для тяжелобольного мальчика. Причем большой своей заслуги в этом блогер не видит.

- У нас получилось помочь Светлане Васильевне! Это ваша заслуга, я лишь чуточку помогла этому случиться. Это был очень непростой сбор. Из него я взяла на представительские расходы 40 тысяч – на авиабилеты, гостиницу и такси. Получилась эмоционально непростая неделя, я даже заболела, - написала в Instagram блогер.

Теперь женщина будет жить с комфортом. ФОТО: Елена Тришина

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