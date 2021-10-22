«Пришли в МФЦ»: Омская пенсионерка, 35 лет прожившая в бочке, уже оформляет документы на новую квартиру

Светлана Чернова уже оформляет право собственности на новую квартиру. Фото: Елена Тришина

В пятницу, 22 октября, как и планировалось, покупают квартиру для пенсионерки из Омска Светланы Черновой, которая почти 35 лет прожила в бочке.

– Пришли в МФЦ, – написала на своей странице в Instagram блогер Елена Тришина, которая помогает Светлане Васильевне в решении жилищного вопроса.

Однокомнатную квартиру купили в новом доме на Московке. Елена показала своим подписчикам, благодаря которым все это стало возможно, какую мебель купили для новоселья – диван, стол со стульями, стенку. Также приобрели технику – холодильник, стиральную машину и телевизор.

Так выглядит купленная мебель (фото пока из магазина). Фото: Елена Тришина

Напомним, Светлана Чернова заселилась в металлическую бочку еще в 1980-е. Тогда завод, где она работала крановщицей, выделил ей такое жилье как временное – пока ждала ведомственную квартиру. Но предприятие разорилось, девятиэтажку так и не построили. Временное жилье превратилось в постоянное для Светланы и еще нескольких сотрудников.

Про «поселок Диогенов» периодически писали и снимали сюжеты. Но дальше этого дело не двигалось. В итоге почти все его обитатели смогли перебраться к родным. Осталась только одинокая пенсионерка Чернова. Ей переезжать было не к кому. Когда рассказ об ее бедственном положении в очередной раз получил огласку, омские чиновники предложили ей на выбор – дом престарелых или аварийное и временное жилье по соцнайму.

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