Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 11:48

«Пришли в МФЦ»: Омская пенсионерка, 35 лет прожившая в бочке, уже оформляет документы на новую квартиру

Деньги на жилье для нее неравнодушные люди смогли собрать за двое суток
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Светлана Чернова уже оформляет право собственности на новую квартиру. Фото: Елена Тришина

Светлана Чернова уже оформляет право собственности на новую квартиру. Фото: Елена Тришина

В пятницу, 22 октября, как и планировалось, покупают квартиру для пенсионерки из Омска Светланы Черновой, которая почти 35 лет прожила в бочке.

– Пришли в МФЦ, – написала на своей странице в Instagram блогер Елена Тришина, которая помогает Светлане Васильевне в решении жилищного вопроса.

Однокомнатную квартиру купили в новом доме на Московке. Елена показала своим подписчикам, благодаря которым все это стало возможно, какую мебель купили для новоселья – диван, стол со стульями, стенку. Также приобрели технику – холодильник, стиральную машину и телевизор.

Так выглядит купленная мебель (фото пока из магазина). Фото: Елена Тришина

Так выглядит купленная мебель (фото пока из магазина). Фото: Елена Тришина

Напомним, Светлана Чернова заселилась в металлическую бочку еще в 1980-е. Тогда завод, где она работала крановщицей, выделил ей такое жилье как временное – пока ждала ведомственную квартиру. Но предприятие разорилось, девятиэтажку так и не построили. Временное жилье превратилось в постоянное для Светланы и еще нескольких сотрудников.

Про «поселок Диогенов» периодически писали и снимали сюжеты. Но дальше этого дело не двигалось. В итоге почти все его обитатели смогли перебраться к родным. Осталась только одинокая пенсионерка Чернова. Ей переезжать было не к кому. Когда рассказ об ее бедственном положении в очередной раз получил огласку, омские чиновники предложили ей на выбор – дом престарелых или аварийное и временное жилье по соцнайму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Блогер Лена из Москвы покупает мне квартиру»: Пенсионерке из Омска, прожившей 35 лет в железной бочке, помогли совершенно посторонние люди

Чиновники предлагали оказавшейся в беде пенсионерке на выбор – дом престарелых или аварийное жилье. (Далее...)

«Человеку нужна помощь, а я могу помочь»: Что известно о блогере, который покупает квартиру омичке, 35 лет живущей в бочке

Отзывчивую девушку зовут Елена Тришина, на ее счету уже десятки похожих добрых дел. (Далее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Осталось найти всего 150 тысяч: Люди со всего мира за два дня собрали деньги на квартиру для омской пенсионерки, живущей в бочке

– Ура! На квартиру собрали! За два дня 2 млн 154 т. р.! – написала сегодня на своей странице в Instagram блогер Елена Тришина, которая не смогла остаться равнодушной к беде омской пенсионерки Светланы Черновой, почти 35 лет живущей в металлической бочке. (Далее...)

ПОДРОБНОСТИ:

«Покупаем квартиру – в новом доме, с балконом, рядом с березовой рощей»: Пенсионерка из Омска, 35 лет прожившая в бочке, готовится к переезду

- Меня за эти 35 лет столько раз обманывали, столько раз обещали дать жилье и ничего не делали, что я пока не могу еще поверить. Боюсь даже радоваться, чтобы не сглазить. (Далее...)

КАРТИНА ДНЯ