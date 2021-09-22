«Катя была подавлена и бросила учебу»: Педагог рассказала об омской школьнице, обвинившей подростков в групповом насилии

Примерных мальчиков из благополучных семей обвиняют в тяжком преступлении.

Об этой истории, случившейся в маленьком поселке на юге Омской области стало известно еще в сентябре 2019 года. Троих местных подростков обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки, которая училась с ними в одной школе.

Ни сама Катя Иванова (имя и фамилия изменены), ни ее близкие ситуацию никак не комментируют. Семье даже пришлось переехать сначала в районный центр, а потом в город, чтобы оградить дочь от излишнего внимания со стороны соседей и СМИ. Парней же сначала отправили в СИЗО на время следствия, посчитав, что они могут оказать давление на свидетелей. Но через два месяца их выпустили на свободу, они продолжают жить своей обычной жизнью. Судебный процесс сильно затянулся, приговор ожидается не раньше конца года.

В это же время мамы малолетних фигурантов уголовного дела активно общаются с журналистами. Объясняют это тем, что им скрывать нечего и они верят в невиновность своих сыновей. Впрочем, сам факт интима они не отрицают, но настаивают, что все было добровольно и не в первый раз. Якобы Катя уже ходила раньше в лес «заниматься» с мальчиками. Также, уже из показаний, выяснилось, что парней в тот момент было не трое, а семеро, кто-то из них снимал происходящее на видео. Четверо просто наблюдали, они сейчас проходят по делу как свидетели.

В интервью «КП-Омск» мама одного из обвиняемых рассказала о многочисленных, по ее мнению, нестыковках в материалах уголовного дела. В частности указала на поддельную подпись социального педагога, который на самом деле не присутствовал на допросе ее сына.

Мы связались с той самой учительницей. Вот, что она нам рассказала:

– По правилам, кроме родителей во время допроса несовершеннолетних должен присутствовать социальный педагог, – объясняет Альвира Скороход. – Меня вместе с мальчиками пригласили в Следственный комитет. То есть, я там была. Просто присутствовала на допросе другого из этой троицы. Под документами, где были записаны его показания, я действительно ставила подпись. Но, видимо, параллельно, допрашивали и второго.

– Как вы узнали, что вашу подпись под его признательными показаниями подделали?

– Мне написал в мессенджере отец этого подростка: «Зачем вы расписались, если вас там не было?». Потом выяснилось, что это сделал кто-то за меня. Кто и зачем, не представляю. Но это совершенная формальность, которая, вообще, ни на что не влияет. Мальчик был с папой, я находилась в отделении в этот момент. Просто глупость кто-то сделал, а мама уже не в первый раз преподносит это, как главное доказательство того, что дело сфабриковано.

– Вы сами как думаете, виновны мальчики?

– Я об этом не могу судить. Суд сейчас идет, там разберутся. Могу сказать только одно: мальчики нормальные, никаких проблем ни с поведением, ни с оценками у них никогда не было. Двое учились в одном классе, один – в другом. Ни в какие истории они никогда не попадали, поэтому новость про них стала для меня полнейшим шоком. У нас в школе такого никогда не было.

– А вот мама одного из них рассказывает, что девочка чуть ли не гулящая...

– Да ну это абсурд, конечно. Хорошая девочка, училась очень хорошо. Какую она там жизнь вела после школы, я не имею представления. Знаю только, что после случившегося она была в очень подавленном состоянии. Такое не сыграешь, тем более ребенок. Знаю точно, что с ней работали психологи. После этого случая она перестала посещать занятия. Я несколько раз ходила к ним домой, уговаривала вернуться в школу. Но семья закрылась от общения.

– Как другие ученики восприняли эту историю?

– Да адекватно, кстати. Мы с ними провели беседы, что у девочки и так сейчас тяжелая ситуация, не надо ей об этом напоминать. Они отнеслись с пониманием. Но Катя в школу к нам так и не вернулась. Какое-то время она ездила в школу в райцентре, а потом они переехали в Омск. Как они живут сейчас, я не знаю. Ее мама оборвала все контакты с нами, даже сменила номер телефона.

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По версии следствия, подростки – на тот момент им было 13, 14 и 15 лет – напали на 14-летнюю девочку Катю Иванову (имя и фамилия изменены) из их школы, которая вечером возвращалась домой, затащили в кусты и заставили заняться с ними оральным сексом. Сразу после случившегося мама потерпевшей обратилась в полицию. Сначала подростки во всем сознались. Но шло время, у семей появились адвокаты и подозреваемые подумали и отказались от первоначальных показаний. (Далее...)

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