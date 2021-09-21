«Мы предлагали девочке купить путевку в санаторий»: Мать омского подростка, обвиненного в групповом изнасиловании школьницы, оправдывает сына

Мальчики из благополучных семей стали фигурантами уголовного дела. Их мамы не верят в причастность сыновей к тяжкому преступлению и пытаются защитить.

Эта история случилась еще осенью 2019 года в маленьком поселке на юге Омской области. Троим местным подросткам, которым на тот момент было 13, 14 и 15 лет, предъявили обвинение по особо тяжкой 132-й статье (насильственные действия сексуального характера). По версии следствия, они надругались над 14-летней школьницей Катей Ивановой (имя и фамилия изменены). И трое парней заставили девочку удовлетворить их.

После первого допроса они подписали признательные показания. В суде посчитали, что подростки могут оказывать давление на свидетелей по своему делу и на время следствия отправили их в изолятор.

Поскольку речь идет о несовершеннолетних, все заседания судов проходили в закрытом режиме. Долгое время не было никакой информации о ходе процесса. Мы, в полной уверенности, что за 2,5 года уже было вынесено какое-то решение, недавно вернулись к этой громкой истории. И тут выяснилось, что приговора еще не было и вынесут его не раньше декабря. Процесс затормозила пандемия коронавируса.

Оказалось также, что обвиняемые уже давно выпущены из СИЗО и продолжают жить своей обычной жизнью. Мы посчитали необходимым предоставить слово непосредственным участникам истории. Но долгое время родители обвиняемых отказывались с нами общаться, несмотря на то, что во время следствия записали видеоролик в защиту своих детей и выложили его в соцсети. Суть ролика в том, что девочка все еще невинна, биологических следов мальчиков не обнаружено и вообще все это подростковые игры.

«СЛЕДОВАТЕЛЮ ПРОСТО НУЖНО НОВОЕ ЗВАНИЕ»

Самым первым на наши просьбы поговорить откликнулся только дядя одного из подростков. Мужчина признался: сам был в ужасе, когда узнал о случившемся. Также он нам рассказал, что из-за травли семье Кати пришлось переехать. В итоге через месяц после наших обращений мама одного из обвиняемых парней все же согласилась поговорить с нами и озвучить свою точку зрения на эти события.

- А почему вы мне не позвонили перед тем, как написать первую статью? – сразу пошла в атаку мама одного из мальчиков Татьяна Михайлова (имя и фамилия изменены).

- Куда я должна была позвонить? У меня же не было вашего номера, я вам поэтому и написала в соцсети.

- А вы опровержение писать будете, что ли?

- Опровержение чего? Уголовное дело в отношении мальчиков есть? Есть. Заявление от девочки было? Было. Я об этом и написала.

- Да не заявляла ничего девочка.

- А кто же тогда заявление написал?

- Следователь!

- Следователь? А зачем ему обвинять в тяжком преступлении совершенно незнакомых, положительных – как вы утверждаете – мальчиков?

- Да вы не знаете, что ли, как это все делается?! Ему нужно новое звание, вот и решил дело придумать. А, вообще, это все тетя Кати. Она пошла и заявила. Требует, чтобы мы заплатили компенсацию в 2 млн рублей.

- Давайте ближе к сути. Расскажите, как вы узнали, что сыну предъявили обвинение?

– Да как. В школу нас вызвали и прямо оттуда их всех забрали и всю ночь продержали в отделении. Даже поесть никто не дал. Пришел бесплатный адвокат. Говорит: «Да вы подпишите признательные показания, и все – идите домой. Ничего вам не будет». Ну они были голодные и подписали. А потом мы уже нормального адвоката нашли, он сказал, что ничего подписывать не надо было. Да там, вообще, много нестыковок в деле. Подпись учительницы подделали даже, мы потом выяснили. Ночь продержали, а потом мне следователь нагло заявил, что их никто не держал, они могли встать и уйти.

«КАТЯ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ХОДИТ С МАЛЬЧИКАМИ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ В ЛЕС»

- А зачем ваш сын подписывал признательные показания, если был уверен, что невиновен?

- Да ребенка одного оставили, меня даже рядом не было. Я была на ночной смене.

- То есть, он был в отделении без взрослых?

- Почему, с папой был.

- А зачем ему отец разрешил подписать признательные показания, если был уверен в невиновности сына. Сыну угрожали, его били или что случилось?

- Ну... нет. Просто мы никогда с такой ситуацией не сталкивались. Думали, так надо. Ну и дети растерялись, конечно.

- Вы, я так понимаю, убеждены в невиновности сына.

- Конечно! Эта Катя уже не в первый раз ходит с мальчиками заниматься в лес.

- Заниматься?

- Ну этим самым... Сейчас молодежь такая, понимаете? Они играют так. Это нормально. Они крутили бутылочку, на кого из мальчиков она показывала, тому Катя и делала. Там, думаете, что-то полноценное было? Мальчики даже удовольствия не получили. Это ж дети еще...

«МАЛЬЧИКОВ СЕМЕРО БЫЛО, ТРОЕ УЧАСТВОВАЛИ – ЧЕТВЕРО СМОТРЕЛИ»

- Давайте все-таки не будем называть почти взрослых парней детьми, хорошо? То есть, девочка распущенная, выходит?

- Да хорошая девочка, из нормальной семьи. Отчим у нее военный.

- Хорошая девочка идет с тремя хорошими мальчиками в лес?

- Почему с тремя? Их семеро было, четверо смотрели.

- И зачем это девочке?

- Ну чтобы похвастаться подружкам. Она этим гордилась. У сына в телефоне даже фото есть и видео происходящего.

- Насильники тоже иногда снимают своих жертв, наверное. Или на записи видно, что все добровольно.

- Видно. Да и все семеро мальчиков, которые там были, дали показания, что это было добровольно и не в первый раз.

- А вы говорили об этом следователю?

- Мы удалили уже все видео.

- Ну так восстановить не проблема.

- Полгода назад удалили.

- И это не проблема для Следственного комитета. Если вы считаете, что запись может стать серьезной уликой и доказательством невиновности вашего сына, добивайтесь, чтобы ее восстановили и изучили. Для этого и существуют эксперты.

- Да не буду я к нашему следователю обращаться, он к нам предвзято относится.

- Обратитесь к другому, в прокуратуру, в Москву.

- Да зачем...

- А вы с девочкой пытались поговорить после того, как возбудили уголовное дело?

- Папа наш сразу же к ним пошел. Мы предлагали купить ей путевку в санаторий, чтобы отдохнула. Но они даже разговаривать не хотят – ни мать, ни она. Их «1 канал» звал на программу. Денег предлагали. Не хотят ехать.

- И что это доказывает?

- Ну есть, наверное, что скрывать. Вот вы написали, что они из-за травли уехали. Так Катя сама подругам все рассказала. Из-за этого семье пришлось переехать в райцентр. А потом ее отчиму дали сертификат на жилье и они перебрались в город.

ЗВОНОК МАТЕРИ

«Катя сказала, что не держит зла на мальчиков»

- На заседаниях суда Катя говорит, что не держит зла на мальчиков, потому что ей их жалко. Улыбается, все с ней в порядке, - продолжает мама одного из обвиняемых мальчиков Татьяна Михайлова. - Ну и говорит заученное: кто держал, кто переворачивал, как тащили ее за капюшон. Но я не верю. Я вот даже слегка об угол ударюсь, синяк остается. А тут тащили – и не осталось следов. Такого быть не может. Думаю, она, вообще, решила рассказать об изнасиловании, когда один из мальчиков порезал палец и у него кровь пошла. Испугалась крови и написала заявление.

- Испугалась крови и написала заявление?

- Ну да.

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По версии следствия, подростки – на тот момент им было 13, 14 и 15 лет – напали на 14-летнюю девочку Катю Иванову (имя и фамилия изменены) из их школы, которая вечером возвращалась домой, затащили в кусты и заставили заняться с ними оральным сексом. Сразу после случившегося мама потерпевшей обратилась в полицию. Сначала подростки во всем сознались. Но шло время, у семей появились адвокаты и подозреваемые подумали и отказались от первоначальных показаний. (Далее...)