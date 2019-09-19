«У младшего богатый папа, может отмазать»: Родственник одного из омских подростков, изнасиловавших девочку, рассказал об их семьях

Напомним, об этой бесчеловечной истории, случившейся несколько дней назад в маленьком селе на юге Омской области, стало известно сегодня, 19 сентября. Трое местных подростков: парни 13, 14 и 15 лет обвиняются сразу по двум статьям – «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, 14-летняя школьница возвращалась домой через лесок. По пути она встретила парней из своей школы. Младший из них затащил девочку в кусты, остальные двое присоединились. Сейчас с ними работают следователи, с пострадавшей восьмиклассницей – местный психолог. Случившееся стало потрясением для всех в этой единственной школе в поселке, где все друг друга знают и учатся всего 60 человек. Сейчас не только с непосредственными участниками этой истории, но и с остальными детьми работают психологи, приехавшие из районного центра.

– Девочка эта по учебе у нас шла хорошо, у педагогов к ней никаких вопросов не было, – рассказал «Комсомолке» директор учебного заведения. – Сейчас она в очень тяжелом психологическом состоянии находится. Она не выходит из дома. Пока ни к ней, ни к парням нас не подпускают следователи. Мальчики эти из разных классов, но дружили.

– Может быть, эта девочка с кем-то из них встречалась, и они поссорились?

– Нет, у нее никого не было. Да и с ними я девочек не видел никогда. Двое из этой троицы занимаются борьбой. А так они толпой ходят по селу. У них большая компания, там почти все старшеклассники, человек 10-15. Но я думал, они просто дружные ребята. За два года, что работаю директором, с ними, конечно, случались инциденты, но такого кошмара не было никогда! Что произошло в тот вечер, я даже представить не могу.

Нашла «Комсомолка» и дядю одного из подонков, надругавшихся над девочкой. Мужчина рассказал, что до сих пор не может прийти в себя после того, что узнал.

– И не хочу даже верить в это! – говорит мужчина. – У меня руки второй день трясутся. Мне сейчас хочется просто под землю хочется провалиться. Мелкий гаденыш опозорил отца своего и уже мертвого деда. Если бы тот был жив, этого бы не вынес. Хочу только одного – чтобы все они понесли наказание. Но у младшего из них богатенький папа. Переживаю, что он его отмажет. Дома, в разговоре с родителями эти уроды еще пытались во всем обвинить свою жертву, заявив, что девочка их спровоцировала своей короткой юбкой.

Известно, что все мальчики – дети из полных семей. Их родители занимаются предпринимательством, они фермеры.

Двое старших обвиняемых сейчас находятся под стражей. Младший еще не достиг возраста, когда наступает уголовная ответственность. Скорее всего, ему грозит только постановка на учет в полиции.