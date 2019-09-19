В Омской области трое подростков изнасиловали восьмиклассницу

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-19T08:33:48+03:00

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В дикой истории разбираются сыщики регионального следкома. В одном из маленьких сел Омской области трое подростков 13,14 и 15 лет изнасиловали восьмиклассницу. Все случилось вечером, когда девочка возвращалась домой через небольшой лесок. В темноте ее уже поджидали сверстники.

Самый младший из них выскочил из кустов и потащил школьницу в лес. К нему присоединились двое приятелей. О случившемся девочка рассказала родителям, которые и обратились в следком.

Что толкнуло на такой дикий поступок подростков, пока непонятно. Как выяснила "Комсомолка", все дети характеризуются положительно. У всех благополучные семьи. Никаких конфликтов с нападавшими у восьмиклассницы не было. Известно, что после случившегося школьница находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

- В отношении двух подозреваемых, 14 и 15 лет, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А в отношении 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное помещение для несовершеннолетних, - уточнили подробности в пресс-службе областного следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU