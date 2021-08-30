«Обвиняют жертву, а не преступников»: Семье омской девочки, которую изнасиловали трое подростков, пришлось переехать из-за травли

Радость и надежда своих родителей, мальчики из преуспевающих семей, стали фигурантами уголовного дела по тяжкой статье.

Об этой истории стало известно в сентябре 2019 года. В маленьком селе на юге Омской области жители хорошо друг друга знают. В школе учатся около 60 детей. Возле нее по вечерам постоянно гуляет компания из 15 парней – почти все спортсмены, хорошие мальчики из обеспеченных фермерских семей. И тут внезапная и совершенно дикая история – в отношении троих из них возбудили уголовное дело по статье 132 (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, подростки – на тот момент им было 13, 14 и 15 лет – напали на 14-летнюю девочку Катю Иванову (имя и фамилия изменены) из их школы, которая вечером возвращалась домой, затащили в кусты и заставили заняться с ними оральным сексом. Сразу после случившегося мама потерпевшей обратилась в полицию. Сначала подростки во всем сознались. Но шло время, у семей появились адвокаты и подозреваемые подумали и отказались от первоначальных показаний.

Мамы парней даже записали видеообращение в защиту своих «детей». Общий смысл сводится к следующему: потерпевшая остается девственницей, никаких биологических следов их чад на ней не обнаружено, и, наконец, – семья потерпевшей специально все подстроила, чтобы «заработать» на их обеспеченных семьях.

Единственным, кто встал на сторону потерпевшей, оказался дядя одного из обвиняемых в насилии. Мужчина искренне возмутился, что родственник опозорил фамилию. Мужчина считает: парень заслуживает положенного по закону наказания. После того интервью «Комсомолке» родители мальчиков перестали с ним общаться.

Тем временем потерпевшей девочке в селе устроили настоящую травлю. Сразу после случившегося она перестала выходить из дома, и, по заключению экспертов, находилась в очень подавленном психологическом состоянии. Добиться справедливости Ивановы они уже не надеются. Более того, сейчас они вынуждены скрываться.

– Закончилось все в «лучших традициях»: во всем обвинили жертву, а не преступников. В общем, ее семья взяла и попросту переехала, – рассказал сайту «КП-Омск» дядя одного из фигурантов уголовного дела. – А эти ушлепки продолжали в школу на занятия ходить как ни в чем не бывало. Их покатали по судам, припугнули. Кто-то из них даже, вроде, разревелся на заседании. Но пока все это так ничем и не закончилось. Впрочем, я тоже сразу после инцидента переехал, так что теперь стараюсь об этом не вспоминать.

«Комсомолка» уточнила у следствия: приговора еще действительно не было, все фигуранты находятся на свободе. Как выяснилось, заседания суда неоднократно откладывались, в том числе из-за пандемийных ограничений. Планируется, что решение по этому уголовному делу будет вынесено не раньше декабря.

Мы пытались связаться с семьями фигурантов этого уголовного дела, чтобы понять, как ситуация выглядит с их точки зрения. Но все наши обращения были проигнорированы. Мы по-прежнему готовы предоставить слово второй стороне в этой истории.

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