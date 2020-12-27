В прошлом году омичей потрясла новость о жестоком изнасиловании 14-летней школьницы. Она заявила в следственный комитет о том, что пострадала от действий двух одноклассников и их знакомого. Тогда по версии следствия на школьницу напали, когда она возвращалась домой, затащили в кусты и изнасиловали. На трех подростков завели уголовные дела по статьям \\"Насильственные действия сексуального характера\\" и \\"Изнасилование\\".Сейчас родители мальчиков решили обратиться к общественности, потому что считают обвинения ложными. Матери мальчиков записали видеообращение, которое приводит LIVE, где рассказали свою версию произошедшего.- Сына обвинили по двум особо тяжким статьям. Но в доказательной базе нет ничего, кроме заявления девочки и первоначальных показаний ребят, - говорит мать одного из предполагаемых насильников.Родители подростков рассказывают, что на девочке нет никаких следов мальчиков, также как и на ребятах нет следов потерпевшей. А медицинская экспертиза заключила, что девочка является девственницей. Матери уверены, что на детей написали ложное заявление, чтобы получить крупную компенсацию. Потерпевшая сторона подала иск о возмещении морального вреда в размере 2 миллионов рублей.- Мы просто играли в бутылочку, - рассказывает свою версию произошедшего один из участников тех событий. - Желания были обычные, обнять соседа или поцеловать. Когда мой друг крутил бутылочку, то загадал девочке пойти заняться оральным сексом. Она согласилась.По утверждением ребят, все происходило обоюдно, а полноценного полового акта так и не случилось. Родители подозревают, что причиной ложного заявления на их детей стала денежная компенсация, которую семья девочки может получить после суда.- Они играли во взрослую жизнь. Мы ответственны за это, но привлекать детей по особо тяжким статьям - это ломать их судьбы на корню. Накажите нас, родителей, - говорит мать одного из мальчиков.Сейчас следствие закончено, а дело передано в Таврический районный суд для рассмотрения.