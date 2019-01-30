«У меня до сих пор волосы дыбом»: Директор омской школы рассказала про учениц, изнасиловавших одноклассницу бутылкой

«ОТОМСТИЛИ ЗА ВРАНЬЕ»

Выходящая за пределы человеческого понимания история произошла с тремя 15-летними омскими школьницами - Машей, Ирой и Наташей (имена изменены). В соцсетях девочки-одуванчики, обычные подростки с сердечками на фото. А накануне эти самые подружки предложили одному из пабликов видео, где насилуют одноклассницу бутылкой.

Марина (имя изменено) в школу на окраине города перевелась только в начале этого учебного года. Новенькая девочка из благополучной многодетной семьи сразу начала общаться с тремя местными оторвами. Что их объединяло, гадали и родители, и учителя, но все-таки радовались, что школьница так быстро нашла общий язык с детьми в классе. А накануне ее дня рождения подружки устроили для нее такой «подарок», после которого на них завели уголовное дело.

- Маша была у Иры дома, потом пришла Марина. Маша просто налетела на нее. Все произошло внезапно, - рассказала «Комсомолке» одноклассница участниц этой истории. - Вроде, как Марина постоянно врала про девочек, и они решили ее проучить. Особой какой-то причины не было. Ира позвонила Наташе и позвала ее присоединиться. Когда та пришла, Маша начала избивать Настю и кидать из угла в угол. Они это снимали, потом Маша заставила Настю раздеться и делать кое-что. Она снимала и говорила, что не покажет видео. Потом Наташа предложила идею с бутылкой, Маша заставляла делать то, что она скажет, а Ира просто смеялась и смотрела. Марина говорила, что не будет делать это, но они угрожали, что побьют.

После этого «мстительницы» выложили улики сами на себя. Мерзкий ролик изнасилования Марины, снятый еще в декабре, они накануне предложили в одну из групп в соцсетях. Администратор вместо того, чтобы опубликовать запись, направил ее прямиком в полицию. Оттуда ее передали в Следственный комитет, который и занимается сейчас этим происшествием.

В региональном СКР сообщили, что история подтвердилась. Сейчас в школу на окраине города пришли следователи.

«НОВЕНЬКАЯ В КЛАССЕ РАДОВАЛАСЬ, ЧТО БЫСТРО НАШЛА ПОДРУГ»

- У меня со вчерашнего дня волосы дыбом стоят, - говорит «Комсомолке» директор учебного заведения. - Я даже не представляла, что такая жестокость в принципе возможна. Эти три девочки - наша головная боль. Мы им внимания уделяем больше, чем талантливым детям - и все впустую. Все трое - попросту брошенные дети из очень неблагополучных неполных семей. Воспитывают всех одни мамы. Мамы, прямо скажем, маргинальные. У одной из девочек отец был, но умер этой осенью. Все трое учениц стоят на учете в ПДН - за неоднократные уходы из дома, пьянство. Учатся они с двойки на тройку, постоянно пропускают занятия. Потерпевшая девочка - нормальный ребенок из обычной семьи, совершенно на них не походила. В классе у нее со всеми нормальные отношения, но она выбрала этих. Просто, наверное, радовалась, что так быстро нашла подруг в новой школе. И вот, чем все для нее кончилось...

- Как она сейчас себя чувствует?

- Мы стараемся сильно на случившемся не акцентировать внимание, чтобы не наносить ей дополнительную травму. Надо сказать, что все остальные дети в классе очень по-взрослому. Все очень негативно отнеслись к тому, что натворили эти трое.

- А девочки, которые устроили все это, хоть раскаиваются?

- Сейчас-то - еще бы. Они тут в полиции рыдают в три ручья. Говорят, что стыдно им за случившееся.

- Говорят, они вроде не поделили с потерпевшей мальчика и решили ей отомстить?

- Не думаю, что из-за этого, хотя сейчас пока рано говорить о причинах случившегося. Думаю, из-за интернета этого все - решили прославиться просто...

Кстати, сейчас девочки пытаются объяснить, что подруга все сделала по собственной воле и «сама себя изнасиловала бутылкой». Впрочем, такое детское оправдание точно не поможет подросткам точно не поможет им избежать реального уголовного наказание. Пока вопрос только в том, каким именно оно будет.