«Я же не мог перечить президенту – взял»: Владимир Путин отдал свой бокал омскому паралимпийцу, которому не хватило шампанского

На шее у Александра Кузюкова целый килограмм - именно столько весят его медали. Фото: министерство спорта Омской области

Спортсмен из Омска Александр Кузюков триумфально выступил на Играх в Японии. Сначала он завоевал первое в своей жизни паралимпийское «золото» в индивидуальном выступлении на шпаге. На следующий день еще одна победа – также на шпаге, но уже в составе команды. К этому успеху спортсмен шел долгих 12 лет. В 2012 году в Лондоне он не смог пробиться в четверку лучших. Спустя четыре года упорных тренировок к соревнованиям в Рио-де-Жанейро он подошел на пике формы, но всех российских паралимпийцев не допустили до Игр. Еще четыре года упорного труда – и новое препятствие. Сначала из-за пандемии коронавируса всем объявили, что Олимпиада и Паралимпиада отменяются и надо ждать еще четыре года. Почти полгода спортсмены жили в подвешенном состоянии, с тревогой и надеждой ожидая, как будет развиваться ситуация. И вот все сложилось удачно.

Двукратного паралимпийского чемпиона встретили дома, в Омске. А на днях, он вместе с другими чемпионами, летал в Москву на встречу с президентом.

И тут не обошлось без забавной ситуации, о которой спортсмены еще долго будут вспоминать с улыбкой. Всем участникам раздали шампанское, но произошла небольшая заминка, и Александру Кузюкову не хватило. Тогда президент отдал паралимпийцу свой бокал. «Комсомольская правда в Омске» узнала, как это было.

Тот самый момент. Фото: скриншот видео

«МНЕ ПЕРЕДАЛИ ПОТОМ, ЧТО Я ПРОИЗВЕЛ ХОРОШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ»

– Много было приятных моментов, – вспоминает Александр. – Ну и один из них, где Владимир Владимирович мне вручил свой бокал. Я изначально не хотел пить шампанское. Но когда понял, что это такой ритуал, чтобы отметить момент. Я понимал, что будут сказаны торжественные слова, и все должны стукнуться бокалами, тогда мне бокал понадобился. И вот тогда президент мне его лично в руки дал. Причем, я сначала смутился. Но Владимир Владимирович сказал: «Держи, держи, держи!». Я же не мог перечить президенту, и взял. Я прямо такую речь хорошую произнес. Говорил те слова, которые были на душе. Мне потом передали, что я хорошее впечатление произвел. Наш главнокомандующий, президент устроил для нас настоящий праздник. Он провел с нами почти весь день. Каждому пожал руку, с каждым лично пообщался. Это дорогого стоит. Просто по-человечески для меня это очень важно.

– О чем разговаривали с президентом?

– Путин спрашивал, как получается выступать на таком уровне. Он же меня в своей речи выделил вместе с еще несколькими спортсменами. Были и веселые моменты. Я хотел, чтобы на медали расписались – и уронил ее. А каждая медаль весит по полкилограмма. Пошутили, что ей можно пол пробить. Ну и развили эту тему, что они такие весомые, потому что тяжело дались. А уже сейчас эта ноша, конечно, очень приятная.

«КОГДА Я ЗАКОНЧИЛ ПОЕДИНОК, ЛЮДИ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ»

– У вас такая непростая спортивная судьба. Где нашли силы, чтобы не бросить все и продолжать тренироваться?

– Расскажу. Я очень люблю фехтование. Мне кажется, что наш вид очень красочный, яркий, захватывающий дух. От нашего спорта получаешь адреналин. Плюс это очень интеллектуальный вид спорта, это всегда игра, это интересно. В любом фехтовальном поединке много моментов, которые дарят тебе огромное количество замечательных эмоций, которые заряжают и дают человеку желание этим заниматься.

К медалям шел очень долго, занимаюсь с 2008 года. В прошлом году мы уже думали, что сезон будет потерян из-за пандемии. А для многих людей просто один сезон – это потеря всех кондиций и всех возможностей. Спортивная жизнь не такая долгая, как хотелось бы. И, конечно, из-за всех этих ситуаций я очень сильно переживал: если сейчас не получится, то второго, третьего, а для меня уже четвертого шанса может не быть. И когда я все-таки попал на Игры и был в критической ситуации, вспомнил, ради чего я там. И это придало мне сил.

Самый тяжелый момент был в поединке с белорусским спортсменом, чемпионом Игр в Рио. И вот именно с ним был момент, когда я очень сильно проигрывал – 7:13. И в итоге выиграл со счетом 15:13. Это был, наверное, самый тяжелый момент за всю мою фехтовальную карьеру. У меня часто бывают валидольные поединки, когда приходится отыгрывать счет. Но на Играх это особенно важно было.

Когда закончился поединок, мне люди стоя аплодировали. И потом еще в течение нескольких суток все тренеры, судьи, кто видел выступление и кто разбирается в фехтовании, ко мне подходили, спрашивали, как у меня так получилось. Это приятно, необычайно круто! Я очень счастлив, что так все получилось. Очень счастлив! Обычно для спортсменов олимпийский цикл – это 4 года. А когда ты этого ждешь вот так, и все висит на волоске – ты чувствовал те моменты, когда тебя не пускали, когда ты уже не мог пробиться и проигрывал – начинаешь ценить победу еще сильнее.

К этому триумфу Александр шел долгих 12 лет. Фото: vk.com

«ВСЕ ТРИ ДНЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПАЛ ПО ДВА ЧАСА В СУТКИ»

– Что почувствовали, когда поняли, что золотая медаль – ваша?

– У меня в эмоциональном плане был просто взрыв! Я после победы не мог успокоиться. Ушел в сторону, в самый темный угол, и еще минут 15 рычал, кричал. И все трое, пока шли выступления, суток спал по 2 часа. Первый день я лег в 10 вечера, но в голове были мои поединки, соперники. Плюс на Востоке сложнее акклиматизироваться, чем на Западе. Пытался сделать все, но смог уснуть только в 3 часа ночи. В 5 утра меня уже разбудили. Я выступил, выиграл. И только в десятом часу вечера было награждение. До этого – сдавал допинг-пробы, общался с журналистами, складывал вещи, садился на автобус. Потом час ехал до Олимпийской деревни от нашего спортивного объекта. Когда приехали, я был очень голодный, надо было восстановить калории. Вернулся из столовой, умылся. Смотрю: время 3:02. Закрыл глаза. Темнота. И в 5 утра меня снова будят. Снова час, чтобы добраться до спортивной базы, за 1,5 часа до выступления начинать разминаться. Так сложилось, что в первый день у меня было 10 поединков, а потом еще награждение. Во второй день – 15 поединков. Снова все закончилось поздно.

Потом готовился на третий день выступать на рапире. Это у меня не основной вид оружия, я шпажист. Но на рапире тоже с удовольствием пофехтовал. Потом был в зале, помогал, работал на благо команды.

– Успели что-то посмотреть в Токио? Насколько я знаю, вы даже пожертвовали участием в церемонии открытия Паралимпиады, чтобы сберечь силы для выступлений?

– Я, вообще, из олимпийской деревни никуда не выходил. Если выйдешь, из-за ковида назад уже не пустят. Автобус, спортзал – и все. Это же большая ответственность. Если бы кто-то заболел, изолировать могли всех. Город смотрел только из окна автобуса. Но я уже бывал в Японии до этого. Самым главным для меня было выступить. Я не думал, куда мне смотреть, чтобы что-то увидеть, или с кем общаться. Мне этого ничего было не надо. Я думал только о том, как мне выступить. С утра до вечера думал о фехтовании, соперниках, подготовке, своем оружии, питании и сне и о том, как лучше строить бои. Даже если бы не было ковидных ограничений, об экскурсиях думать бы не смог.

Фото: министерство спорта Омской области

«БОЮСЬ, ЧТО СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ БЫСТРО ЗАКОНЧИТСЯ. ХОЧУ ЕЩЕ ЕЙ НАСЛАДИТЬСЯ»

– Как-то уже планируете свою жизнь после Токио: продолжите выступать, перейдете на тренерскую должность или, может быть, откроете свой спортивный центр?

– Я хочу пофехтовать, пока у меня есть такая возможность. Мне уже 34 года. Я очень ценю время, понимая, что спорт – это, к сожалению, ненадолго. Сколько смогу, хочу заниматься, тренироваться, где-то нашим ребятам помогать. Хочу пожить вот этой спортивной жизнью. Я ее очень ценю и боюсь, что она скоро может закончиться. Пока есть возможность наслаждаться всем этим, я буду этим заниматься.

– Ну тогда ждем следующие Игры, чтобы за вас болеть. Люди за вас очень переживали и, по-моему, за событиями Паралимпиады наблюдали даже с большим интересом, чем за Олимпиадой.

– Я чувствовал поддержку. У меня в соцсетях сейчас сообщений столько, что я до сих пор не успел всем ответить. Стараюсь пообщаться лично с каждым болельщиком, до сих пор отвечаю (Смеется). Как омичи меня отправляли на Игры и как встречали! Сколько мне слов добра я не слышал никогда! Они у меня до сих пор в сердце. Это очень круто! Я за это очень благодарен людям. Я очень люблю свой город и своих земляков-омичей!

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