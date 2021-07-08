Беглый экс-министр здравоохранения Ирина Солдатова считает, что Омская область справится с ковидом благодаря закупленному ей оборудованию

Ирина Солдатова возглавляла минздрав Омской области всего 7 месяцев и успела наделать много шума. Фото: Instagram.com

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, которая сейчас находится в бегах и, по предварительной информации, скрывается в Арабских Эмиратах, дала очередное пространное интервью сайту bk55. В нем она подробно разъясняет, почему омичи должны быть ей благодарны.

По мнению экс-чиновницы, основную работу по закупке оборудования и обучению персонала ковидных госпиталей сделала она, а назначенному после нее Александру Мураховскому повезло прийти на все готовое.

– К началу второй волны, совпавшей с моим уходом из ведомства, больницы уже были вооружены всем необходимым для борьбы с инфекцией. Был разработан план дополнительного разворачивания коек – завершались подготовительные работы в стационарах, новые больницы готовились стать ковидными госпиталями, чтобы всем хватило мест в стационарах и нагрузка распределялась равномерно. В работающих стационарах стояло все необходимое реанимационное оборудование и, самое важное, были обученные специалисты, которые знали, как и чем лечить людей. [...] проведены подготовительные работы по проведению в них кислорода, обучены специалисты. Все это вместе с поставкой медтехники позволило следующему руководству ведомства продолжить реализацию антиковидной стратегии региона и быстро развернуть более 3 тысяч коек, не пришлось дополнительно ничего делать. Дальше нужно было только контролировать процесс.

Тем временем у следственных органов совсем другое мнение на этот счет. В отношении Солдатовой возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий как раз при закупках оборудования для ковидных госпиталей. Ее обвиняют в причинении ущерба бюджету в размере более 100 млн рублей, которые были переплачены поставщикам.

В интервью Ирина Солдатова попыталась объяснить и это. По ее словам, она распорядилась закупать аппараты ИВЛ, стоившие на 500 тысяч дороже средней цены на рынке, потому что они были не обычными, а экспертного класса. Кроме того, она ставила задачу закупить не только ИВЛ, но полностью оборудовать реанимационные места. Даже банальные пульсикометры для замера уровня кислорода в организме пациентов были "непростые", убеждает она.

И так практически со всем оборудованием, которое закупалось для ковидных госпиталей. При этом, Солдатова настаивает: все это делалось после обсуждений и согласований с главврачами омских больниц. Они даже создали специальных чат для таких бесед, а отрицают это сейчас якобы под давлением.

– Ни одному врачу в Омском регионе не пришлось выбирать, какого пациента перевести на ИВЛ или подключить к монитору, как например в Италии или Испании, – считает экс-министр. – Закупленный парк оборудования позволял вовремя проводить санитарную обработку техники, быстро производить замену прибора в случае неисправности.

Напомним, Ирину Солдатову, руководившую ведомством всего семь месяцев, отправили в отставку после нашумевшей истории с демаршем скорых в конце октября. Отчаявшись из-за нехватки мест даже для больных с тяжелыми поражениями легких бригады медиков приехали с ними под окна областного минздрава и простояли 40 минут с включенными сиренами. При этом оперативно разобраться в ситуации Солдатова в тот раз не смогла – ее просто не было в городе. Она отправилась в отпуск, из которого в Омск уже не вернулась. 19 октября ее отправили в отставку, назначив на должность Александра Мураховского. В отношении нее возбудили уголовное дело. Добровольно приехать на разговор к следователям бывшая чиновница отказалась и 29 января она была объявлена в международный розыск и заочно арестована.