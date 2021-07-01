Профессионально занимается боксом и увлекается оружием: Что известно о жителе Омска, напавшем на двух школьниц

Денис (имя изменено) профессионально занимается боксом.

В четверг, 1 июля, стало известно о задержании омича, напавшего на двух девочек – двоюродных сестер 11-ти и 14-ти лет. Нападавшим оказался 17-летний студент местного техникума Денис Ершов (имя и фамилия изменены).

Напомним, совершенно дикая и необъяснимая никакой логикой история произошла на минувших выходных. Вечером 27 июня Лиля и Соня (имена изменены) пошли на виадук, расположенный в районе улицы Демьяна Бедного. Там девочки хотели полюбоваться закатом, а заодно устроить фотосессию.

В 21.40 они услышали внезапный хлопок. Младшая Лиля почувствовала резкую боль в руке. Сначала подумали: взорвался телефон, который она держала. Убедившись, что с гаджетом все в порядке, школьницы начали осматриваться по сторонам. В этот момент раздалось еще несколько таких же звуков. На этот раз что-то непонятное дважды попало в руку Соне, оставив раны. Девочки испугались и убежали.

Дома боль только усилилась. Кузин увезли в травматологию. Рентген показал, что в них стреляли из пневматического оружия. При этом у старшей девочки одна пуля прошла навылет. Вторая застряла глубоко в мягких тканях предплечья. Младшей и вовсе делали операцию под общим наркозом. Хирург сказал: если бы пуля попала немного в сторону, рука потеряла бы способность двигаться. Пострадавшая могла остаться чуть ли не инвалидом. Соня до сих пор переживает по этому поводу, она сильно напугана. Обеим школьницам еще предстоит сложное восстановление.

Соня до сих пор плохо спит по ночам. Фото: Личный архив

http://www.kp.ru/share/i/4/2178185/big.jpg

Тем временем покалечивший их парень раньше даже не был знаком с девочками. Зачем он стрелял в людей, да еще и совершенно безвинных, не сделавших ему ничего плохого, Денис ответить не может. Сначала он пытался убедить следствие, что целился в голубей, а в девочек попал случайно. Но это уже опровергли многочисленные свидетели. По предварительным данным, молодой человек целился именно в людей.

Во время предоставленного ему слова на заседании суда, где определялась мера пресечения на время следствия, Ершов признал вину. Но попросил не наказывать его слишком строго и избрать для него меру, не связанную с заключением под стражу.

Во время избрания меры пресечения молодой человек попросил не наказывать его слишком строго.

Судья учла общеопасный способ совершения преступления и все-таки приняла решение об аресте Ершова на два месяца. Если для расследования уголовного дела в отношении него потребуется больше времени, этот срок продлят.

Сейчас парень пока еще несовершеннолетний, поэтому все заседания суда проходят в закрытом режиме. Но осенью ему исполнится 18 лет. Это возраст, когда для него наступит уголовная ответственность уже как для взрослого.

Оказалось, что это не первый случай, когда молодой человек развлекается таким странным способом. Соседи семьи рассказали, что парень буквально затерроризировал всех вокруг, стреляя во дворе. Пневматическую винтовку, из которой он это делал, нашли в тайнике за его домом. Она была спрятана под металлическим листом. Кстати, для его отца, который сейчас представляет интересы Дениса в суде, новость, что сына подозревают в стрельбе по людям, стала полной неожиданностью. Мужчина узнал об этом только от следователей.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», оружие ему подарил приятель, уехавший в другой город.

У Дениса (на фото слева) много таких брутальных фото из зала.

Кроме того, мы выяснили, что парень всерьез увлекается спортом. На его странице в соцсетях написано, что он имеет отношение к Федерации бокса Омской области. Там же молодой омич выкладывает множество фото с тренировок и с известными омскими спортсменами. Судя по всему, вручали ему и какие-то дипломы.

Денис хвастается перед друзьями фото с Алексеем Тищенко. Правда, сам спортсмен так и не смог его вспомнить.

А вот фото с другим известным представителем омского бокса - директором школы бокса им. ЗТ РСФСР Леонида Киселева Сергеем Земцовым.

«Комсомолка» связалась с Алексеем Тищенко, входящим в руководящий состав региональной Федерации бокса. Он сказал, что впервые слышит о таком юном «даровании». Узнав же, что Ершова подозревают в нападении на девочек, двукратный олимпийский чемпион категорически осудил такое поведение, назвав его неприемлимым для спортсмена, мужчины и просто нормального человека.

– Ни я, ни Константин Подольский (еще один руководитель Федерации. – Прим. авт.) совершенно точно о нем ничего не знаем. Парню уже 17 лет – если бы он был талантливым или хотя бы подающим надежды боксером, мы бы уже точно о нем слышали. Судя по тому, что мне его имя ни о чем не говорит – это середнячок. Может, и выигрывал когда-то что-то на уровне области. Но звезд с неба точно не хватает.

ОФИЦИАЛЬНО

«Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением насилия и оружия»

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– По уголовному делу с момента возбуждения проведен большой объем работы: при осмотре места происшествия с участием следователей-криминалистов и эксперта в области баллистики установлен сектор, из которого велась стрельба. На обозначенном участке проведены поквартирный обход жилых домов, осмотры придомовых территорий, 9 обысков, допрошено более 40 свидетелей. В поле зрения следователей попал 17-летний студент, который ранее был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе. В ходе обыска за его домом под металлическим листом обнаружена и изъята спрятанная винтовка. По версии следствия, 25 июня около 21.40 17-летний подросток произвел из пневматического ружья прицельные выстрелы в сторону двух девочек, делавших на виадуке на улице Демьяна Бедного фото на фоне заката, причинив им телесные повреждения предплечий.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия).

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