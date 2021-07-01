«Оправдывался, что метил в птиц»: В Омске задержали человека, стрелявшего в двух школьниц

Оказалось, подросток уже не первый раз стрелял из ружья во дворе дома.

Напомним, ЧП случилось на прошлых выходных в районе виадука на улице Серова в Омске. Двух девочек – двоюродных сестер 11-ти и 14-ти лет – расстрелял из пневматики неизвестный. Сначала дети подумали, что взорвалась батарейка телефона, но с гаджетами оказалось все в порядке. Тогда-то старшая из сестер, Соня (имя изменено), и заметила рану на руке младшей – Лили (имя изменено). Пока девочки разглядывали ее, прозвучало еще несколько выстрелов. На этот раз они были направлены в старшую девочку.

В итоге пули обеим школьницам попали в руки. При этом младшую из девочек пришлось оперировать под общим наркозом.

Медики говорят, если бы пуля прошла чуть в стороне, рука сони могла потерять двигательные функции.

Благодаря грамотной работе следователей негодяя, покалечившего подростков, удалось задержать. Подозреваемым оказался 17-летний студент омского техникума. На допросе он не отрицал факт стрельбы, но стал оправдываться, что метил в птиц. Эту версию уже удалось опровергнуть.

– По уголовному делу с момента возбуждения проведен большой объем работы: при осмотре места происшествия с участием следователей-криминалистов и эксперта в области баллистики установлен сектор, из которого велась стрельба, – рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова. – На обозначенном участке проведены поквартирный обход жилых домов, осмотры придомовых территорий, 9 обысков, допрошено более 40 свидетелей. В поле зрения следователей попал 17-летний студент, который ранее был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе. В ходе обыска за его домом под металлическим листом обнаружена и изъята спрятанная винтовка. По версии следствия, 25 июня около 21.40 17-летний подросток произвел из пневматического ружья прицельные выстрелы в сторону двух девочек, делавших на виадуке на улице Демьяна Бедного фото на фоне заката, причинив им телесные повреждения предплечий.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия). ленинский районный суд Омска приговорил студента к 2 месяцам домашнего ареста. Родственники расстрелявшего школьниц общаться со СМИ отказываются. Комментарий по делу дал следователь Следственного комитета Виталий Салтыков.

- 27 июня было возбуждено уголовное дело. Был проведен большой объем следственных действий, в результате которых установлена причастность 17-летнего омича к преступлению. В ходе следствия подозреваемый дал показания и признал вину, но указал, что не отдавал отчет в опасности своих действий. Следственные органы полагают, что есть достаточно доказательств умышленности действий подозреваемого, - отметил следователь.

Во время заседания суда стало известно, что родители студента не знали, что у него есть пневматическое оружие. Сам подросток объяснил, что ружье ему подарил знакомый, который уехал на вахту в другой город. Подросток также признался, что раньше уже стрелял из него и утверждал, что целился в птиц, а не в девочек. На суде подросток признал вину и попросил назначить ему наказание несвязанное с лишением свободы.

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