Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 11:55

«Оправдывался, что метил в птиц»: В Омске задержали человека, стрелявшего в двух школьниц

Им оказался 17-летний студент техникума, который раньше уже стрелял в своем дворе
Авторы (2):
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Оказалось, подросток уже не первый раз стрелял из ружья во дворе дома.

Оказалось, подросток уже не первый раз стрелял из ружья во дворе дома.

Напомним, ЧП случилось на прошлых выходных в районе виадука на улице Серова в Омске. Двух девочек – двоюродных сестер 11-ти и 14-ти лет – расстрелял из пневматики неизвестный. Сначала дети подумали, что взорвалась батарейка телефона, но с гаджетами оказалось все в порядке. Тогда-то старшая из сестер, Соня (имя изменено), и заметила рану на руке младшей – Лили (имя изменено). Пока девочки разглядывали ее, прозвучало еще несколько выстрелов. На этот раз они были направлены в старшую девочку.

В итоге пули обеим школьницам попали в руки. При этом младшую из девочек пришлось оперировать под общим наркозом.

Медики говорят, если бы пуля прошла чуть в стороне, рука сони могла потерять двигательные функции.

Медики говорят, если бы пуля прошла чуть в стороне, рука сони могла потерять двигательные функции.

Благодаря грамотной работе следователей негодяя, покалечившего подростков, удалось задержать. Подозреваемым оказался 17-летний студент омского техникума. На допросе он не отрицал факт стрельбы, но стал оправдываться, что метил в птиц. Эту версию уже удалось опровергнуть.

– По уголовному делу с момента возбуждения проведен большой объем работы: при осмотре места происшествия с участием следователей-криминалистов и эксперта в области баллистики установлен сектор, из которого велась стрельба, – рассказала официальный представитель областного СУ СК Лариса Болдинова. – На обозначенном участке проведены поквартирный обход жилых домов, осмотры придомовых территорий, 9 обысков, допрошено более 40 свидетелей. В поле зрения следователей попал 17-летний студент, который ранее был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе. В ходе обыска за его домом под металлическим листом обнаружена и изъята спрятанная винтовка. По версии следствия, 25 июня около 21.40 17-летний подросток произвел из пневматического ружья прицельные выстрелы в сторону двух девочек, делавших на виадуке на улице Демьяна Бедного фото на фоне заката, причинив им телесные повреждения предплечий.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия). ленинский районный суд Омска приговорил студента к 2 месяцам домашнего ареста. Родственники расстрелявшего школьниц общаться со СМИ отказываются. Комментарий по делу дал следователь Следственного комитета Виталий Салтыков.

- 27 июня было возбуждено уголовное дело. Был проведен большой объем следственных действий, в результате которых установлена причастность 17-летнего омича к преступлению. В ходе следствия подозреваемый дал показания и признал вину, но указал, что не отдавал отчет в опасности своих действий. Следственные органы полагают, что есть достаточно доказательств умышленности действий подозреваемого, - отметил следователь.

Во время заседания суда стало известно, что родители студента не знали, что у него есть пневматическое оружие. Сам подросток объяснил, что ружье ему подарил знакомый, который уехал на вахту в другой город. Подросток также признался, что раньше уже стрелял из него и утверждал, что целился в птиц, а не в девочек. На суде подросток признал вину и попросил назначить ему наказание несвязанное с лишением свободы.

Омича, стрелявшего в школьниц, задержали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дочь плохо засыпает по ночам»: Мать одной из школьниц, которую в Омске обстрелял неизвестный, рассказала о страхах детей

– Когда они поняли, что происходит, сразу сбежали с виадука. Но о том, что это серьезно, даже не задумались. Дети просто приняли следы выстрелов за ссадины, крови-то почти не было. Решили, что до дома и так дойдут, – рассказывает о событиях того дня мать одной из девочек, Елена. – Дома, когда они показали раны и рассказали, что произошло, мы, конечно, испугались и поехали в больницу. (Далее...)

В Омске неизвестный обстрелял из пистолета трех школьниц

В Ленинском округе произошло нападение на троих школьниц – одной 12, двоим – по 15 лет. Подростки шли вечером по виадуку. В этот момент неизвестный совершил на них нападение. Скорее всего, неадекват поджидал своих жертв где-то в кустах. (Далее...)

В ТЕМУ

«Думали, что взорвался телефон»: школьницы, которых расстреляли на мосту в Омске, не сразу поняли, что случилось

Двоюродные сестры 11 и 14 лет отправились на прогулку. День подходил к концу, и девочки решили сделать несколько красивых кадров на фоне заката для соцсетей. Ради этого они и пошли на виадук на улице Демьяна Бедного. Школьницы только начали позировать, когда кто-то устроил стрельбу. Несколько самодельных пуль попали и в них. (Далее...)

КАРТИНА ДНЯ