«Думали, что взорвался телефон»: школьницы, которых расстреляли на мосту в Омске, не сразу поняли, что случилось

Школьницы пошли на виадук, чтобы сделать красивые фото, но там их поджидал неизвестный стрелок. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Накануне в Омске произошло настоящее ЧП. Неизвестный расстрелял двух школьниц на виадуке в Ленинском округе. Все произошло вечером 26 июня, в субботу. Двоюродные сестры 11 и 14 лет отправились на прогулку. День подходил к концу, и девочки решили сделать несколько красивых кадров на фоне заката для соцсетей. Ради этого они и пошли на виадук на улице Демьяна Бедного. Школьницы только начали позировать, когда кто-то устроил стрельбу. Несколько самодельных пуль попали и в них.

Как рассказала омичка, оказавшаяся с девочками в травмпункте, Наталья Корсункова, они еще долго были напуганы. Девушка приехала в травмпункт со своим ребенком, а там уже находились пострадавшие. Пока они сидели в очереди, завязалась беседа.

- Девочки были очень напуганы происходящим, как и их матери. Дети рассказали, что сначала просто услышали хлопок. Даже не поняли, что произошло, подумали, что взорвалась батарейка в телефоне. Проверили, но мобильные были у всех целые. А потом было еще несколько выстрелов. Одна из девочек странно себя почувствовала: дрожь по всему телу прошла, и как током ударило. После этого поняли, что по ним стреляли, - рассказала о беседе с пострадавшими Наталья.

Доставать пули у одной из девочек медикам пришлось под общим наркозом. Они вошли почти до кости. Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Омск»

По ее словам, старшей из школьниц повезло чуть больше. Пули из ее руки достали под местным наркозом, а вот младшую девочку оперировали уже под общим – пули застряли слишком глубоко. Родители пострадавших тоже долго не могли прийти в себя после случившегося с их детьми, в больнице они сильно переживали.

Как предполагают омичи, в соцсетях обсуждающие эту историю, стрелять могли из близлежащих домов. Расстояние от них до виадука там совсем небольшое, от 4 до 10 метров примерно. С такого расстояния не так сложно попасть по людям. Здоровью девочек сейчас ничего не угрожает, пули достали успешно. А поисками стрелка занимается Следственный комитет по Омской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет по Омской области:

- Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений двум школьницам, по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов,используемых в качестве оружия). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и виновное лицо. Просим свидетелей-очевидцев позвонить по телефону доверия 395-506. Расследование продолжается.

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