В Омске неизвестный обстрелял из пистолета трёх школьниц

Пуля застряла в руке одной из девочек. Фото: ВКонтакте

В Ленинском округе произошло нападение на троих школьниц - одной 12, двоим - по 15 лет. Подростки шли вечером по виадуку. В этот момент неизвестный совершил на них нападение. Скорее всего, неадекват поджидал своих жертв где-то в кустах.

- Какой-то человек начал стрелять по 3 девочкам. Полицейские сказали, что пули были сплавлены самостоятельно. Они, кстати, остались в руках, поэтому им их доставали под общим наркозом, - сообщается в посте.

Самое интересное, что дети даже не сразу сообразили, что случилось. Они услышали хлопок. Потом одна из подруг заметила у другой следы крови на руке. Тогда дети поняли, что по ним кто-то стреляет. После этого уже последовало ещё несколько хлопков. Неизвестный вел стрельбу прямо по девочкам. Школьницы убежали с места ЧП.

Родители девочек уже обратились в полицию. Неадеквата сейчас ищут. Причина нападения на подростков выясняется. Удивляет и то, что пули оказались самодельными. Одна из них остановилась буквально в миллиметрах от кости одной из школьниц.