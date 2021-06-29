«Дочь плохо засыпает по ночам »: Мать одной из школьниц, которую в Омске обстрелял неизвестный, рассказала о страхах детей

Старшая из девочек переживает, что последствия могли быть гораздо серьезнее. Фото: из семейного архива.

В прошлые выходные на виадуке у железнодорожного вокзала расстреляли двоюродных сестер 14 и 11 лет, которые пришли пофотографироваться. Все произошло 26 июня в 21:40. Эту дату девочки запомнят надолго. Они часто проходили по виадуку по дороге домой и в школу, поэтому даже представить не могли, чем обернется невинная фотосессия. Девочки только начали позировать, когда услышали хлопок. Сначала дети подумали, что взорвалась батарейка телефона, но с гаджетами оказалось все в порядке. Тогда-то старшая из сестер, Соня (имя изменено), и заметила рану на руке младшей - Лили (имя изменено). Пока девочки разглядывали ее, прозвучало еще несколько выстрелов. На этот раз они были направлены в старшую девочку.

- Когда они поняли, что происходит, сразу сбежали с виадука. Но о том, что это серьезно, даже не задумались. Дети просто приняли следы выстрелов за ссадины, крови-то почти не было. Решили, что до дома и так дойдут, - рассказывает о событиях того дня мать одной из девочек, Елена. – Дома, когда они показали раны и рассказали, что произошло, мы, конечно, испугались и поехали в больницу.

Медики говорят, если бы пуля прошла чуть в стороне, рука сони могла потерять двигательные функции.

Раны оказались не серьезными. Вынимать застрявшие пули медикам пришлось у Сони под местным, а у Лили под общим наркозом, но никто из них серьезно не пострадал. Обе получили ранения в руки.

- Врачи сказали, что моей дочери повезло, пуля прошла буквально в миллиметре от нерва. Сместись она чуть в сторону, и могли бы нарушиться двигательные функции руки. Что бы я тогда дочери говорила? Как объясняла? – делится переживаниями Елена.

Как говорит мать, сейчас с девочками все хорошо. Они пережили случившееся относительно спокойно. Дети неуютно себя чувствуют там, где все произошло, но в целом ничего не боятся.

- Конечно, на виадуке девочкам тревожно. Но в остальном они ничего не боятся, спокойно ходят гулять. Соня в целом оправилась, но все еще сложно засыпает и часто рефлексирует, что пули могли бы попасть не в руку, а например в живот. Конечно, я переживаю за нее и постоянно теперь прошу быть осторожной, но ничего не запрещаю. Теперь она знает, что в мире есть совсем не добрые люди, - говорит Елена.

Сейчас активно ведутся поиски стрелка. Предполагают, что стрелял он из ближайшего дома, до которого расстояние около 50 метров. На ограждении виадука нашли следы еще от нескольких выстрелов. Неизвестный уже не первый раз стреляет по людям в этом месте. Повезло, что пока никто не пострадал. Есть версия, что стреляет омич из спортивного ружья с оптическим прицелом. Чтобы попасть по людям с 50 метров все же нужна сноровка.

- Виадук – проходное место. Не понимаю, почему многие люди решили, что это какой-то заброшенный переход. Там постоянно ходят люди. И даже если стрелку помешал шум, это не повод расстреливать детей. Машины и поезда шумят гораздо громче. Да и люди там ходят постоянно. Мы, конечно, надеемся, что негодяя скорой найдут, - говорит Елена.

Поисками стрелявшего занимается Следственный комитет. Сейчас ведутся следственные действия. По факту инцидента с двоюродными сестрами возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия.

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