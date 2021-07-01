«Винтовка досталась от друга»: Юный житель Омска обстрелявший двух девочек, рассказал, откуда у него оружие

Студента, обстрелявшего девочек, отправили в СИЗО.

В четверг, 1 июля, избрали меру пресечения для студента омского техникума, устроившего стрельбу по людям. Он просил оставить его под домашним арестом. Но суд учел опасность преступления, в котором подозревают Дениса Ершова (имя и фамилия изменены), и отправил его в следственный изолятор на ближайшие два месяца.

Напомним, от хулиганских действий 17-летнего подростка пострадали две девочки – двоюродные сестры 11-ти и 14-ти лет – Лиля и Соня (имена изменены). Школьницы фотографировались на фоне заката возле виадука в районе улицы Демьяна Бедного.

Внезапно они услышали хлопок. Младшая почувствовала резкую боль в руке. Сначала подумали: взорвался сотовый. Убедившись, что с телефоном все в порядке, юные омички начали оглядываться по сторонах. В этот момент снова раздались те же самые звуки. Что-то непонятное попало и в предплечье старшей из кузин.

Девочки убежали. Дома боль только усилилась. Их повезли в травматологию. Рентген показал, что в мягких тканях рук обеих пациенток застряли пули от пневматики. При этом в старшую сестру попало сразу две: одна прошла навылет, вторая застряла в теле в опасной близости в местом, где проходит нерв. Медики сообщили: если бы она оказалась в другом месте, рука девочки больше не смогла бы сгибаться.

Медики говорят, если бы пуля прошла чуть в стороне, рука Сони могла потерять двигательные функции.

Младшей сестре и вовсе пришлось делать операцию под общим наркозом. Ей еще предстоит долгое восстановление – в том числе и психологическое после пережитого испуга.

Негодяя, стрелявшего в подростков, задержали. Им оказался 17-летний студент омского колледжа.

Во время допроса он рассказывал, что целился в голубей, а не в людей. Впрочем, эту версию почти сразу опровергли. Уже установлено, что молодой человек неоднократно терроризировал соседей, стреляя во дворе.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске» пневматическую винтовку ему подарил приятель, уехавший в другой город.

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Во время предоставленного ему слова на заседании суда, где определялась мера пресечения на время следствия, Ершов признал вину. Но попросил не наказывать его слишком строго и избрать для него меру, не связанную с заключением под стражу. (Подробнее...)

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