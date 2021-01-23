Пьяному водителю, по вине которого погибла омская школьница Настя Мантуло, почти вдвое увеличили срок

Настя так и не вышла из кому, в которую впала сразу после аварии.

В Советском районному суде изменили приговор 33-летнему Сергею Гонохову. Напомним, в декабре 2018 года он сел пьяным за руль и влетел в группу девочек, гулявших в Советском парке. Почти всех девочек машина задела лишь по касательной. Основной удар пришелся на их подругу, 16-летнюю Анастасию Мантуло.

В интервью «Комсомолке» водитель больше делился переживаниями не из-за того, что натворил. Он опасался, что омичи устроят над ним самосуд. Лихача помогли задержать прохожие. Они же вызвали скорую для умиравшего ребенка. В критическом состоянии Настю увезли в нейрохирургию. Благодаря невероятным усилиям хирурга, ее удалось вытащить с того света.

Когда, казалось бы, самое страшное миновало и юная пациентка пошла на поправку, случился кризис, потом – клиническая смерть. В тот раз врачи снова спасли девочку. Однако вскоре произошла еще одна остановка сердца, лишившая убитых горем родных последней надежды. В головном мозге Насти произошли необратимые изменения. Медики вынесли вердикт: Настя уже никогда не выйдет из комы.

Попробовать хоть как-то помочь были готовы в клиническом центре Новосибирской области. Неравнодушные люди, узнавшие о страшной судьбе Насти, буквально за считанные дни собрали необходимую для реабилитации сумму. Однако врачи не разрешили перевозить пациентку, длительную поездку она бы просто не пережила.

Вскоре Настя умерла. После этого уголовную статью в отношении Вячеслава Гонохова переквалифицировали на более тяжкую. Первоначальный приговор – 2 года 7 месяцев колонии – отменили, а дело снова направили на пересмотр в суд.

– Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека) и назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев, – сообщает пресс-служба Советского райсуда.

Кроме того, маме погибшей девочки осужденный обязан выплатить порядка 3 млн рублей. Правда, есть большие сомнения, что Гонохов будет в состоянии когда-нибудь полностью вернуть им этот долг.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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