Ради спасения Насти Мантуло, сбитой пьяным водителем, омские врачи проведут консилиум

СЕГОДНЯ 05:34 2019-08-01T06:44:12+03:00

Окончательный диагноз девочке, которая после ДТП так и не пришла в сознание, поставят московские медики

Изменить размер текста: A A

Напомним, этот страшный инцидент случился в конце прошлого года. Пьяный водитель на «Ладе» въехал в группу школьниц, гулявших по Советскому парку. Больше всего досталось Насте Мантуло. У девочки были множественные ушибы и переломы, но самое страшное – травма головы.

Уже потом медики расскажут ее маме: счет шел на минуты. Благодаря мастерству нейрохирурга жизнь Насти спасли. Но со дня происшествия она так и не приходила в себя. В феврале, когда появилась первая надежда на ее выздоровление, у Насти произошла вторая остановка сердца. Ее снова спасли, но, по мнению омских специалистов, для мозга это обернулось необратимыми последствиями.

Родные продолжили бороться за ее спасение. В клинике в Новосибирской области согласились помочь. Неравнодушные люди помогли семье собрать деньги на первый курс лечения. Но позже выяснилось, что везти Настю почти за тысячу километров слишком опасно, может не выдержать сердце.

И вот накануне для семьи появилась новая надежда:

– Омская больница готовит видеоконференцию с Москвой, – рассказывает мама Насти Марина Мантуло. – Москва хочет подтвердить или опровергнуть диагноз Насти. Будем молиться, чтобы пришла помощь нашей девочке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Настя пережила уже вторую клиническую смерть, но мы не сдаемся»: Мама юной омички, сбитой пьяным водителем, просит о помощи

Жизнь Насти Мантуло и ее близких навсегда изменилась 15 декабря. Ее искалечил Вячеслав Гонохов, севший в тот роковой вечер пьяным за руль. Его «Лада» снесла школьниц, гулявших в Советском парке. После этого водитель попытался скрыться, но его задержали. (Далее...)

«Врачи спасли жизнь моей девочке!»: Мама омички, сбитой пьяным водителем, рассказала о ее состоянии

Напомним, страшное ДТП произошло 16 декабря. Лихач на «Ладе» сбил группу школьниц, гулявших в Советском парке. Самые серьезные травмы получила одна из подруг - 16-летняя Настя Мантуло. Основная тяжесть передней части машины пришлась ей в ноги. От удара девочку откинуло на капот, она сильно ударилась головой о лобовое стекло. Водитель машины Вячеслав Гонохов сначала попытался скрыться с места, но въехал в сугроб. Когда вышел наружу, выяснилось: мужчина настолько пьян, что даже не понимает, где находится. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU