Пьяному омскому водителю, по вине которого погибла 17-летняя Настя Мантуло, отменили приговор

Настю уже, казалось, перевели из реанимации в нейрохирургию, но внезапно ей стало значительно хуже.

В Омске отменили приговор, вынесенный 33-летнему Вячеславу Гонохову в мае прошлого года. Напомним, трагическое происшествие с его участием, унесшее жизнь юной девушки, случилось почти ровно два года назад.

Омич обмывал окончание ремонта своей «девятки», которую ранее разбил. После праздника жизни мужчина решил обновить машину и сел за руль. К несчастью, в это же время 16-летняя Настя Мантуло с двумя подругами пошла гулять в Советский парк. У одной из девочек был день рождения, и у них была традиция – загадывать желание, выйдя на улицу. В этот раз у школьниц осуществить задуманное не получилось, в них внезапно влетело авто.

Двое из них успели отскочить, и легковушка задела их по касательной. А вот Насте не повезло. Девочка получила тяжелейшие травмы. У нее были сломаны ноги и сильно разбита голова. При этом сидевший за рулем Гонохов, вместо того, чтобы помочь покалеченному им ребенку, попытался скрыться. Но оказался настолько пьян, что въехал в первый же сугроб и уже не был не с состоянии выбраться.

Водитель оказался рецидивистом – он освободился из колонии в 2012 году.

Его помогла задержать супружеская пара, гулявшая в парке. Благодаря этим неравнодушным людям, вызвавшим скорую, Настя не умерла прямо на месте ДТП. Они же пытались помочь девочке и хоть как-то успокоить ее подруг. Приехавшие медики очень быстро доставили пострадавшую в больницу. Там ее уже ждали в операционной. Нейрохирурги сделали все возможное, чтобы спасти девочку. Операция прошла удачно и Настя, казалось, пошла на поправку. Ее даже перевели из реанимации в обычную палату.

Но у каждого человека организм на такие страшные травмы реагирует по-разному. Насте внезапно стало намного хуже. Она боролась почти год, но не смогла справиться. Девочка пережила две клинических смерти. Вторая остановка сердца оказалась фатальной для головного мозга, произошли необратимые изменения. В августе 2019 года девочку выписали домой, сообщив, что дальше медицина бессильна.

Мама Насти, которая работает медсестрой в Тавричанке, решила так просто не сдаваться. Женщина нашла клинику в Новосибирской области, где им пообещали попытаться помочь. Был объявлен сбор средств на реабилитацию и транспортировку умиравшего ребенка. Почти всю необходимую сумму собрали очень быстро. Но самое страшное ждало семью впереди: оценив еще раз состояние юной, пациентки врачи пришли к выводу, что она просто не переживет дальнюю поездку.

Марина Мантуло до последнего дня надеялась, что состояние дочери стабилизируется и ее спасут. Но 18 ноября 2019-го Настя умерла, так и не придя в сознание.

Виновник оказался рецидивистом, мужчина вышел из колонии в 2012 году. После случившегося с Настей он даже не попытался выйти на связь с ее семьей, чтобы предложить помощь. А в беседе с «Комсомолкой» гораздо больше переживал, не из-за того, что покалечил человека и сломал жизнь ее близким, а что с ним могут расправиться из-за этого. Горе-водитель сетовал, что после огласки этой истории ему начали поступать угрозы в соцсетях.

Изначально его судили за управление машиной в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека. В мае 2019-го его приговорили к 2 годам и 7 месяцам колонии. Однако после смерти пострадавшей, дело переквалифицировали на более тяжкую статью, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

За пьяное вождение, повлекшее смерть человека, ему грозит куда более длительный срок – до 15 лет колонии. На максимальном наказании для убийцы своей девочки настаивала ранее и мама Насти Мантуло.

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