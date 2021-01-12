Продолжает оставаться очень напряженной ситуация с отоплением в поселке Знаменке. Напомним, проблемы у жителей райцентра, начались еще прошлой зимой. Из-за того, что Тевризское газоконденсатное месторождение уже практически истощено, под ударом оказались жители сразу трех больших районов на севере Омской области – Тевризского, Тарского и Знаменского. В первых двух ситуацию хоть как-то удалось стабилизировать.А вот люди в последнем оказались в сложном положении. Этой зимой вместо отдыха и празднования Нового года сельчане пытались выжить. В прямом смысле слова. Газ в поселке отключили: его нет ни для обогрева, ни для приготовления еды. Существовавшие ранее мазутные и угольные котельные из-за нерентабельности закрыты. Сейчас они полностью разрушены и восстановлению не подлежат.Летом в облправительстве пытались решить проблему и выделили средства на реконструкцию скважины № 6 на Тевризском газоконденсатном месторождении. Но это не помогло. Единственным выходом, который предложили местным жителям знаменские чиновники – обогреваться электричеством. Но выданные конвекторы оказались не слишком качественными, многие из них вышли из строя. Но самое страшное – счета, которые стали приходить знаменцам. Если при отоплении газом они платили по 1,5-2 тысячи рублей в месяц, то теперь нагорает по 10-12 тысяч. При том, что средняя пенсия в районе – около 8 тысяч рублей.Изначально чиновники попытались переложить свои проблемы с больной головы на здоровую и неожиданно обвинили в происходящем... местных жителей. Мол, это сельчане не подготовились к сибирской зиме, не утеплили окна и, вообще, неправильно пользуются обогревателями. Такая реакция, мягко говоря, удивила замерзающих сельчан.Только после этого губернатор Бурков устроил разнос своим подчиненным и отправил их в полном составе разбираться в проблеме на месте.– Людям надо создать нормальные человеческие условия жизни, – сказал Бурков во время заседания областного кабмина. – Нужно обеспечить доступ специалистов в квартиры, понять, где что происходит, разобраться индивидуально по каждой квартире: кто сам подключился к газу, а других, стариков и детей, заставил сидеть на конвекторах. Поэтому, коллеги, едете, встречаетесь с людьми. Должен быть составлен индивидуальный список по каждому дому, утвержден совместно минэнерго и Госжилинспекцией и принят регламент, кому из льготных категорий сохраняем газовое отопление, а кого вынуждены отключить. Этого сейчас нет.Кроме того, глава региона пригрозил серьезными кадровыми выводами и главе Знаменки, допустившему такое неуправляемое развитие ситуации.– У нас министр в районе бывает день через день. Если глава района сегодня перекладывает на министра ответственность, тогда нам не нужен такой глава, – сказал Александр Бурков. – Собирайте общий сход всех жителей домов и разбирайте все детально: где, сколько было конвекторов, кому не донесли, кому принесли лишний, кого включили, кого не включили, почему у нас есть самозванцы, которые незаконно подключаются и ставят под удар 3,5 тысячи потребителей. Если бы все это сделали своевременно и людям все разъяснили, сегодня не было бы такого напряжения. А то одни руководители боятся сказать правду, а другие не могут дать предложение по социальной поддержке.Добавим, что за три дня в Знаменке обследовали пока меньше половины квартир в проблемных многоквартирных домах – 203 квартиры из 487. В 70 из них установлены электрические котлы. Вероятно, в сложившейся ситуации их установка – пока самый оптимальный вариант.Кстати, в облправительстве уже пообещали знаменцам компенсировать расходы на отопление электричеством. Выплата будет разовой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вслед за Тарским на севере Омской области газ отключили еще в двух районахЧиновники отчитались, что сбой произошел из-за плохого качества топлива и падения давления в трубах. Сообщалось также, что весь частный сектор, который отапливается газом, стараются оперативно подключать. А вот жильцам многоэтажек, где газ используется только для приготовления пищи, вообще не давали никаких прогнозов. Через день газ снова исчез, под отключение попали сразу несколько улиц. (Далее...)Газа больше не будет: Жителям Тары предложили перейти на баллоны или дроваЛюди остались без тепла в морозы под -30 градусов. Чиновники пообещали оперативно разобраться с ситуацией и собрали экстренное совещание. В Таре объявили режим ЧС.(Далее...)В Таре объявлен режим ЧС: в морозы под -30 половина города осталась без отопленияТам произошло аварийное отключение газа (Далее...)«Газа нет даже для приготовления еды»: Жители Тары снова остались без голубого топливаС наступлением отопительного сезона в Тару, которая, кстати, обладает статусом города, вернулись проблемы с отоплением. Напомним, в прошлом году местные жители били тревогу: они остались без газа в самые лютые морозы. (Далее...)