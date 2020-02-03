3 Февр. 2020 2020-02-03T11:46:51+03:00

Вслед за Тарским на севере Омской области газ отключили еще в двух районах. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Всем им топливо поступает из одного месторождения

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Напомним, 30 января в Таре объявили ЧС из-за массового отключения газа. Тогда чиновники отчитались, что сбой произошел из-за плохого качества топлива и падения давления в трубах. Сообщалось также, что весь частный сектор, который отапливается газом, стараются оперативно подключать. А вот жильцам многоэтажек, где газ используется только для приготовления пищи, вообще не давали никаких прогнозов.

Через день газ снова исчез, под отключение попали сразу несколько улиц. При этом местные жители рассказывают, что газовщики ходили по квартирам с участковым – только так удавалось убедить людей отключать газ в квартирах добровольно.

Также подписчики паблика «Тара 360» рассказали об отключении газа в соседних Тевризском и Знаменском районах. Все они получают топливо из Тевризского газоконденсатного месторождения.

При этом на севере Омской области сейчас стоят морозы, чтобы хоть как-то выжить люди вынуждены обогреваться конвекторами или топить печи. Местные жители рассказывают, что продавцы существенно подняли цены на уголь и дрова.

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В Таре объявлен режим ЧС: в морозы под -30 половина города осталась без отопления

Серьезное ЧП случилось в ночь на 30 января на севере Омской области. Как раз, когда в регионе грянули морозы, практически половина Тары осталась без отопления. Судя по информации Gismeteo, сейчас в этом городе -31 градус. По предварительным данным, аварийное отключение произошло в домах, получающих топливо с Тевризского газоконденсатного месторождения, из-за попавшей в трубу воды. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU