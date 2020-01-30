2020-01-30T10:23:52+03:00
Происшествия

В Таре объявлен режим ЧС: в морозы под -30 половина города осталась без отопления

Там произошло аварийное отключение газа [видео]
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
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В Таре объявлен режим ЧС: в морозы под -30 половина города осталась без отопления.В Таре объявлен режим ЧС: в морозы под -30 половина города осталась без отопления.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Серьезное ЧП случилось в ночь на 30 января на севере Омской области. Как раз, когда в регионе грянули морозы, практически половина Тары осталась без отопления. Судя по информации Gismeteo, сейчас в этом городе -31 градус. По предварительным данным, аварийное отключение произошло в домах, получающих топливо с Тевризского газоконденсатного месторождения, из-за попавшей в трубу воды.

– 29 января в 21.30 в центральной и северной части Тары прекращена подача газа. В городе введен режим ЧС, – прокомментировали ситуацию в областном правительстве. – Как пояснил глава Тарского района Евгений Лысаков, под отключение попали 198 частных домов, в которых газ использовался для отопления и приготовления пищи. Из них жильцам двух домов предоставлены конвекторы для отопления, у жильцов других домов были альтернативные источники. Утром 30 января начались работы по подключению к газу 31 многоквартирного дома на 1285 квартир, в которых газ используется только для приготовления пищи.

Впрочем, местные жители рассказали, что ситуация обстоит не совсем так, как ее описывают чиновники.

– Дома на улице Республики отапливались газом. Все, абсолютно все отключены от газа! Какие конвекторы? С утра прикатили газовщики, завернули все вентили. Все. Баста! – негодуют в соцсетях тарчане.

Также сообщается, что в обстоятельствах ЧП сейчас разбирается организация-поставщик «Омскгазстройэксплуатация». На место выехал замминистра регионального минэнерго Дмитрий Кобзев. Ситуация находится на контроле регионального правительства.

По всем возникающим вопросам и чрезвычайным ситуациям жителей Тары просят оперативно информировать администрацию района по телефонам: 7-38171-21516, 7-38171-21182, а также ЕДДС: 8 (381 71) 2-00-05, 8-913-681-59-29, 8-923-687-69-42.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в Единую диспетчерскую службу Тары. Там сообщили, что к газу уже снова подключена улица Транспортная, где находятся частные дома. По поводу ситуации с благоустроенными домами посоветовали обратиться за разъяснениями «Омскгазстройэксплуатацию».

По данным на 13.00 30 января газоснабжение до сих пор не восстановлено на улицах Красноармейской, Кречетовой, 5-й Армии, Спартаковской и других.

ЗВОНОК В «ОМСКГАЗСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЮ»

«Пока занимаемся частным сектором»

– Отключение произошло из-за скачка давления в трубах, который в свою очередь случился из-за того, что использовался газ плохого качества. В первую очередь мы действительно занимаемся частным сектором, который отапливается газом. В благоустроенных домах отопление не отключалось, там газ использовался только для приготовления еды. Точно назвать время, когда газ появится там, пока обозначить не можем.

Обращение главы Тарского городского поселения Сергея Мартынова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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