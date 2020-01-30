В Таре объявлен режим ЧС: в морозы под -30 половина города осталась без отопления

Серьезное ЧП случилось в ночь на 30 января на севере Омской области. Как раз, когда в регионе грянули морозы, практически половина Тары осталась без отопления. Судя по информации Gismeteo, сейчас в этом городе -31 градус. По предварительным данным, аварийное отключение произошло в домах, получающих топливо с Тевризского газоконденсатного месторождения, из-за попавшей в трубу воды.

– 29 января в 21.30 в центральной и северной части Тары прекращена подача газа. В городе введен режим ЧС, – прокомментировали ситуацию в областном правительстве. – Как пояснил глава Тарского района Евгений Лысаков, под отключение попали 198 частных домов, в которых газ использовался для отопления и приготовления пищи. Из них жильцам двух домов предоставлены конвекторы для отопления, у жильцов других домов были альтернативные источники. Утром 30 января начались работы по подключению к газу 31 многоквартирного дома на 1285 квартир, в которых газ используется только для приготовления пищи.

Впрочем, местные жители рассказали, что ситуация обстоит не совсем так, как ее описывают чиновники.

– Дома на улице Республики отапливались газом. Все, абсолютно все отключены от газа! Какие конвекторы? С утра прикатили газовщики, завернули все вентили. Все. Баста! – негодуют в соцсетях тарчане.

Также сообщается, что в обстоятельствах ЧП сейчас разбирается организация-поставщик «Омскгазстройэксплуатация». На место выехал замминистра регионального минэнерго Дмитрий Кобзев. Ситуация находится на контроле регионального правительства.

По всем возникающим вопросам и чрезвычайным ситуациям жителей Тары просят оперативно информировать администрацию района по телефонам: 7-38171-21516, 7-38171-21182, а также ЕДДС: 8 (381 71) 2-00-05, 8-913-681-59-29, 8-923-687-69-42.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в Единую диспетчерскую службу Тары. Там сообщили, что к газу уже снова подключена улица Транспортная, где находятся частные дома. По поводу ситуации с благоустроенными домами посоветовали обратиться за разъяснениями «Омскгазстройэксплуатацию».

По данным на 13.00 30 января газоснабжение до сих пор не восстановлено на улицах Красноармейской, Кречетовой, 5-й Армии, Спартаковской и других.

ЗВОНОК В «ОМСКГАЗСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЮ»

«Пока занимаемся частным сектором»

– Отключение произошло из-за скачка давления в трубах, который в свою очередь случился из-за того, что использовался газ плохого качества. В первую очередь мы действительно занимаемся частным сектором, который отапливается газом. В благоустроенных домах отопление не отключалось, там газ использовался только для приготовления еды. Точно назвать время, когда газ появится там, пока обозначить не можем.