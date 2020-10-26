«Газа нет даже для приготовления еды»: Жители Тары снова остались без голубого топлива

Пока газа в квартирах жителей Тары нет даже для приготовления еды. Фото: Федор СКВОРЦОВ

С наступлением отопительного сезона в Тару, которая, кстати, обладает статусом города, вернулись проблемы с отоплением. Напомним, в прошлом году местные жители били тревогу: они остались без газа в самые лютые морозы.

Оказалось, что голубое топливо в Тарский и соседние северные районы поступает из Тевризского газоконденсантого месторождения. Оно уже почти полностью истощено. По идее, ситуацию надо менять в корне и протягивать туда газпромовские трубы. Но процесс это небыстрый.

А пока, чтобы почти катастрофическая ситуация не повторилась этой зимой, местные чиновники пообещали реконструировать уже существующую скважину. Хоть и с перебоями, горючее бы поступало в дома жителей Тары. И так можно было бы продержаться еще около 10 лет.

Однако деньги на ремонт так и не выделили. Настали первые морозы, а люди по-прежнему живут в домах с ледяными батареями.

– Что опять с газом продолжается и дальше? – возмущается подписчик паблика «Тара 360». – И это при температуре - 5... Для чего тогда проводилось техобслуживание, за которое каждый пользователь газом заплатил 1300 рублей, если газа нет даже для приготовления пищи? На что потратили денежные средства, выделенные для разработки скважины?

– Часть жителей Тары и Чекрушево так и просидели ночь без газа, – делится информацией администратор этой группы. – Как выяснилось, на Тевризском месторождении произошло снижение давления на газодобывающих скважинах – поэтому потребителям и перекрыли вентили. Газа не хватает даже для приготовления пищи. Власти уверяют, что подача топлива возобновится сегодня.

В связи с происходящим, 25 октября в Чекрушевском сельском поселении объявлен режим повышенной готовности. В Тарской администрации тем временем призвали жителей самих позаботиться о закупке угля, дров или электроприборов. «Комсомольская правда в Омске», кстати, уже писала, что местные торговцы топливом сразу взвинтили цены на него в прошлом сезоне. В этом году тарчанам разрешили заготавливать дрова в лесу – правда, за свой счет.

– На Тевризском газоконденсатном месторождении произошло снижение устьевых давлений на газодобывающих скважинах № 110 и № 5, в связи с чем произошло частичное отключение ГРПШ городе Тара и селе Чекрушево и прекращена подача природного газа потребителям, – говорится в официальном сообщении администрации Тары. – При повышении устьевых давлений газодобывающих скважин газоснабжение будет восстановлено только для целей пищеприготовления. В соответствии с предоставленными техническими условиями для подключения к газоснабжению, в целях отопления и правилами эксплуатации, напоминаем вам, что вы обязаны иметь альтернативные источники отопления.

Без газа также остались жители соседних Знаменского и Тевризского районов. Тем временем, в администрации Тары сообщили, что газ в домах местных жителей, если и появится, то теперь уже только для приготовления еды. Отапливать дома горожанам придется по-старинке – дровами и углем.

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