Газа больше не будет: Жителям Тары предложили перейти на баллоны или дрова

Напомним, все началось 30 января, когда у жителей Тары внезапно отключили газ. При этом не только в многоэтажках, где это топливо используется только для приготовления пищи, но и в частном секторе, который газом отапливается. Люди остались без тепла в морозы под -30 градусов.

Чиновники пообещали оперативно разобраться с ситуацией и собрали экстренное совещание. В Таре объявили режим ЧС. На следующий день, 31 января, газ в некоторые дома все-таки дали, а через сутки отключили снова. Одновременно под массовые отключения попали еще два северных района Омской области – Тевризский и Знаменский.

Как выяснилось, проблема не в разовой внештатной ситуации, она системная. Подача газа прекратилась из-за резкого падения давления в трубопроводе. Это в свою очередь произошло из-за того, что туда подавался газ низкого качества.

Во все три северных района области голубое топливо поступает из Тевризского газоконденсатного месторождения, которое, судя по всему, уже истощено. Бурить новые скважины там нерентабельно. Месторождение находится в 100% собственности региона, федералы брать его на баланс не хотят. Вероятно, единственная надежда для местных жителей сейчас – ждать, когда протянут газопровод из Большеречья.

Ранее жителям Тары уже предлагали добровольно отключиться от газа.

– ОАО «Тевризнефтегаз» просит потребителей, имеющих топливное хозяйство с запасом дров или электрокотел, самостоятельно перейти на резервные источники теплоснабжения, так как снижения давления в скважинах Тевризского месторождения может привести к общему отключению ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) по газопроводу в Тарском, Знаменском и Тевризском районах и отключению потребителей природного газа, – говорилось в сообщении, размещенном 22 января в официальном паблике администрации Тары.

На днях в Таре собирались местные жители, пытавшиеся привлечь к своим бедам внимание властей. Люди даже планировали написать жалобу на адрес администрации президента. Заседали и чиновники. И вот, что из этого вышло:

– Администрация Тарского городского поселения доводит до вашего сведения, что в связи с понижением устьевого давления газодобывающих скважин Тевризского газоконденсатного месторождения, согласно письму ОАО «Тевризнефтегаз», подключение (возобновление) подачи природного газа для отопления и пищеприготовления частных домовладений производиться не будет. Убедительная просьба обеспечить свое жилое помещение альтернативными источниками пищеприготовления, отопления и необходимым топливом, – проинформировали тарчан все в том же паблике «Администрация города Тары».

Тем временем местные жители жалуются, что продавцы угля и дров уже взвинтили цены, а электричеством обогреваться невозможно. Во многих домах проводка старая, и пробки вылетают даже после включения фена.

В качестве еще одной альтернативы людям предлагают переходить на газовые баллоны, которые, кстати, в том же Омске после череды несчастных случаев со взрывами запретили использовать в жилых помещениях.

Сейчас от голубого топлива только в Таре отключены 1285 квартир в 198 домах.

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