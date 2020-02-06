2020-02-06T13:10:40+03:00
Происшествия

Жители замерзающей Тары решили пожаловаться в администрацию президента

На севере Омской области газа нет уже неделю
Анна МИКУЛА
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Люди уже начали забывать, когда в последний раз готовили на газовой плите.Люди уже начали забывать, когда в последний раз готовили на газовой плите.Фото: Федор СКВОРЦОВ
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Вот уже неделю никак не меняется ситуация на севере Омской области. Напомним, сразу три расположенных там района остались без газа. Причем в Таре отключение произошло в самые сильные морозы. Чиновники пообещали оперативно решить проблему. Сначала частный сектор, который полностью отапливается газом вроде бы подключили. Но через день отрезали снова. А в многоэтажных домах, где голубое топливо используется только для приготовления пиши его и вовсе не подключали даже на сутки.

Как выяснилось, проблемы начались из-за попадания жидкости в трубопровод и резком падении давления там. Это в свою очередь произошло по причине плохого качества газа. Во все три северных района области газ поступает из Тевризского газоконденсатного месторождения, которое, судя по всему, уже истощено. Бурить новые скважины там нерентабельно. Месторождение находится в 100% собственности региона, федералы брать его на баланс не хотят. Вероятно, единственная надежда для местных жителей сейчас – ждать, когда протянут газопровод из Большеречья.

– Вечером 4 февраля на перекрестке улиц Чкалова и 5-й Армии прошло стихийное собрание горожан. Ходили слухи, что на него может прийти кто-то из чиновников или представителей газовых служб. Но не пришел никто. За собранием лишь наблюдал участковый, – говорится в сообщении паблика «Тара 360». – Основная претензия жителей частного сектора – полное отсутствие информации, насколько критична ситуация с газом. Спустя неделю у людей на руках нет никаких бумаг от «Тевризнефтегаза» об отключениях. По нашей информации, газ для отопления подается только в многоквартирные и частные дома на улице Вавилова. По отзывам владельцев частных домов, электроотопление не «вывозит». Пока ситуацию спасает установившаяся теплая погода.

В комментариях под этим постом местные жители собираются писать коллективную жалобу в администрацию президента. Люди надеются, что им удастся привлечь внимание к чрезвычайной ситуации, в которой они сейчас оказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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