На севере Омской области продолжает оставаться очень напряженной ситуация с отоплением. Все началось еще прошлой зимой, когда истощивщиеся запасы Тевризского газоконденсатного месторождения перестали справляться с нагрузкой.Оттуда поставляли газ сразу в три района – Тевризский, Тарский и Знаменский. Везде жители столкнулись с одинаковой проблемой. В самый критический момент топлива не было ни на приготовление еды, ни на обогрев.В первых двух районах ситуацию хоть как-то урегулировании. А вот жители Знаменки бьют тревогу. В самые сильные морозы 28 многоквартирных и 150 частных домов остались без тепла.На днях в райцентр приезжал региональный министр ЖКХ и энергетики Антон Гаак. Вместе с ним местные жители позвонили в приемную губернатора с просьбой о помощи.– В Знаменке ЧП, отключили от отопления газ во всех домах. И у нас сейчас -28 градусов. У людей уже очень холодно в домах, – говорит по телефону обеспокоенная местная жительница.В облправительство сельчанам посоветовали написать письменное обращение. Знаменцы это уже сделали. Также они готовят обращения в силовые структуры с просьбой провести проверки и выяснить причины создавшейся ситуации.Этим летом проблему уже пытались решить. На ремонт скважины № 6 в Тевризе из регионального бюджета выделили 30 млн рублей. Но это не помогло.Сейчас людям выдали электрические конвекторы. Однако обогреватели не слишком хорошего качества, и многие из них почти сразу вышли из строя. Не везде такую резко возросшую нагрузку выдерживает и проводка в домах.Кроме того, обогрев электричеством в разы дороже, чем газом. Если раньше владельцы жилья платили по 1,5-2 тысячи в месяц, сейчас приходят счета на 10-12 тысяч рублей. При этом средняя пенсия в районе не превышает 8 тысяч.Возврат на централизованное отопление углем и мазутом также уже невозможен. Все такие котельные, существование раньше, полностью разрушены.В облправительсмтве прошло совещание, где искали выход из сложивгегося положения. Вероятно, чиновникам придется предусмотреть хотя бы льготные тарифы на электричество для жителей Знаменского района, а также подумать над альтернативными источниками отопления для сельчан.– Необходимость перевода 28 многоквартирных домов в Знаменском районе на электроотопление возникла в связи с падением давления в газоконденсатной скважине, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного правительства. – В домах заблаговременно усилили электропроводку, а жителей снабдили конвекторами. Эта мера позволит в полной мере обеспечить население районов газом для приготовления пищи, а также сохранить газовое отопление в индивидуальных домах социально незащищённых групп населения – семей с маленькими детьми, инвалидов, одиноких пожилых людей. Вместо неисправных конвекторов жителям оперативно выдают новые. Было заменено порядка 20 единиц, сформирован резерв более чем в 300 обогревателей.Также сообщается, что жители Знаменского, Тарского и Тевризского районов, перешедшие на альтернативные способы отопления, получат разовую компенсацию. Решение об этом уже принято, размер компенсации и порядок ее получения будут рассчитаны в ближайшее время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вслед за Тарским на севере Омской области газ отключили еще в двух районахЧиновники отчитались, что сбой произошел из-за плохого качества топлива и падения давления в трубах. Сообщалось также, что весь частный сектор, который отапливается газом, стараются оперативно подключать. А вот жильцам многоэтажек, где газ используется только для приготовления пищи, вообще не давали никаких прогнозов. Через день газ снова исчез, под отключение попали сразу несколько улиц. Далее...Газа больше не будет: Жителям Тары предложили перейти на баллоны или дроваЛюди остались без тепла в морозы под -30 градусов. Чиновники пообещали оперативно разобраться с ситуацией и собрали экстренное совещание. В Таре объявили режим ЧС.Далее...В Таре объявлен режим ЧС: в морозы под -30 половина города осталась без отопленияТам произошло аварийное отключение газаДалее...«Газа нет даже для приготовления еды»: Жители Тары снова остались без голубого топливаДалее...