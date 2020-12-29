Проблемы с газом в Знаменском районе длятся уже довольно давно. От постоянных отключений страдают и другие районы, которые природным топливом снабжает Тевризское газоканденсатное месторождение.Сегодня стало известно, что жителей Знаменки снова переводят на электрическое отопление. В пресс-службе минэнерго объяснили, что это связано с понижением давления на единственной рабочей скважине месторождения. Она не выдержала недавних морозов.Перейти на альтернативные источники отопления жителям района придется же в ближайшее время. Для этого еще осенью, когда случились серьезные проблемы с подачей газа, в районе начали ремонтировать проводку в домах и закупил более 1300 обогревателей, которые раздали людям.Сейчас, как сообщили в ведомстве, рассматривается проект о разовой выплате тем жителям района, которые сменили способ отопления на альтернативный.