Коронавирус в Омске, последние новости на 7 апреля 2020: Трое тяжелых больных с covid-19, штрафы нарушителям карантина и дезинфекция города

Остается стабильной ситуация с распространением коронавируса в Омской области. В регионе по-прежнему 10 больных с covid-19.

Причем количество сибиряков, находящихся под домашним карантином, стремительно сокращается. Теперь их около 2 тысяч человек. В региональном минздраве заявили, что больницы региона в случае чего готовы принять пациентов с коронавирусом.

Обратилась к омичам и мэр Омска Оксана Фадина. Она напомнила жителям, что сейчас лучше всего оставаться дома. Сибиряков глава города попросила быть разумными.

- Каждый день, ответственно проведенный сегодня дома, в изоляции, спасает десятки и сотни человек, сокращает сроки ограничительных мер, сохраняет миллионы рублей экономике, - сказала Оксана Фадина.

Напомнила она об ответственности и работодателям. Надзорные органы каждый день штрафуют различные кафе и парикмахерские, которые при режиме обязательной самоизоляции не стали закрываться. Нарушителей наказывают.

- Мыслите трезво. Достаточно одного сотрудника, у которого будет выявлен COVID19, для того, чтобы весь коллектив предприятия оказался под угрозой двухнедельного карантина, сказала мэр.

Нелегко сейчас не только бизнесменам, но омичам одного из подъездов дома на Левом берегу. Там из-за одного заболевшего коронавирусом под жесткий карантин посадили целый подъезд. В течение двух недель им нельзя покидать квартир. Люди гадают, как им запасаться продуктами и выбрасывать мусор. Но в региональном Роспотребнадзоре дали совет:

- Существуют сервисы онлайн доставки еды. Никто не запрещает жильцам попросить родных принести им пакеты продуктов и оставить их на ручке двери квартиры. Разрешено им и выбрасывать мусор. Но за нарушение режима карантина омичам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, - рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Александра Барабанщикова.

Грустная история из городка Нефтяников: там из-за отсутствия покупателей на фоне обязательной самоизоляции начали гибнуть цветы. Чтобы букеты не пропали просто так, продавцы стали раздавать их омичам бесплатно.

Тем временем, омские коммунальные службы продолжают обработку города дезинфекцией. Проходят специальным средством тротуары, парки, проезжую часть и остановочные павильоны.

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