«Онлайн доставка и родные»: В омском Роспотребнадзоре дали совет, как жильцам подъезда, попавшего на карантин, достать себе еду

6 Апр 2020 2020-04-06T13:50:41+03:00

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На 14 дней оказались заперты в своих квартирах жильцы многоэтажки на Левом Берегу. А все из-за больного коронавирусом. Там Роспотребнадзор отправил на карантин целый подъезд. В течение двух недель людям нельзя покидать своих квартир. В противном случае за нарушение карантина они получат штраф от 15 до 40 тысяч.

Омичи оказались в тупиковой ситуации. Они не могут выйти в магазин купить себе продуктов. И даже выбросить мусор. В доме нет мусоропровода. По словам жильцов, в подъезде установили камеру видеонаблюдения для слежки за ними.

- Существуют сервисы онлайн доставки еды. Никто не запрещает жильцам попросить родных принести им пакеты продуктов и оставить их на ручке двери квартиры. Разрешено им и выбрасывать мусор. Но за нарушение режима карантина омичам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, - рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Александра Барабанщикова.

ИСТОЧНИК KP.RU