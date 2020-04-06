2020-04-06T13:50:41+03:00
Общество

«Онлайн доставка и родные»: В омском Роспотребнадзоре дали совет, как жильцам подъезда, попавшего на карантин, достать себе еду

А все из-за больного коронавирусом
Станислав МУХИН
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Жильцы заперты в своих квартирах.Жильцы заперты в своих квартирах.Фото: ВКонтакте
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На 14 дней оказались заперты в своих квартирах жильцы многоэтажки на Левом Берегу. А все из-за больного коронавирусом. Там Роспотребнадзор отправил на карантин целый подъезд. В течение двух недель людям нельзя покидать своих квартир. В противном случае за нарушение карантина они получат штраф от 15 до 40 тысяч.

Омичи оказались в тупиковой ситуации. Они не могут выйти в магазин купить себе продуктов. И даже выбросить мусор. В доме нет мусоропровода. По словам жильцов, в подъезде установили камеру видеонаблюдения для слежки за ними.

- Существуют сервисы онлайн доставки еды. Никто не запрещает жильцам попросить родных принести им пакеты продуктов и оставить их на ручке двери квартиры. Разрешено им и выбрасывать мусор. Но за нарушение режима карантина омичам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, - рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Александра Барабанщикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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