«Пришли врачи в химзащите и запретили всем 14 дней выходить на улицу»: В Омске из-за больного коронавирусом на карантин попал весь подъезд

В тупиковой ситуации оказались жильцы целого подъезда одного из домов на Левом Берегу. Там люди оказались блокированы в своих квартирах. А все из-за соседа, у которого нашли коронавирус. О ситуации они узнали от пришедших к ним врачей в костюмах химической защиты. Жильцы были в шоке. О случившемся рассказала одна из омичек.

- Врачи в костюмах химической защиты рассказали, что в нашем подъезда у одной из семей подтвердился коронавирус. У части людей взяли мазок для теста на коронавирус. А всем нам медики запретили покидать свои квартиры в течение двух недель. Как нам покупать продукты? Как выбрасывать мусор? Мы уже оборвали телефоны управляющей компании, - говорит один из жильцов злополучного подъезда.

Получается, люди оказались в парадоксальной ситуации. На 14 дней они оказались блокированы в своих квартирах из-за карантина. Следит за перемещениями людей специально установленная в подъезде камера. Всем пригрозили штрафами за нарушение карантина. Однако как быть омичам две недели, большой вопрос. В квартирах скопился мусор, у многих заканчивается еда. Люди сейчас обзванивают все телефоны экстренных служб.

В региональном минздраве комментировать ситуацию не стали. Дозвониться до омского Роспотребнадзора оперативно не удалось. "Комсомолка" готова дать возможность высказать всем заинтересованным ведомствам.

Отметим, что на данный момент число заболевших коронавирусом составляет 10 человек. В Омской области действует режим самоизоляции.

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