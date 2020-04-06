Можно ли ездить на дачу в Омске в период карантина: Сибирякам объяснили, кто может выезжать за город и грозит ли штраф за это

Ставку на минимум перемещений внутри Омской области сделали в региональном правительстве. Режим обязательной самоизоляции у нас продлен до 12 апреля.

НАРУШИТЕЛЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ НА 15 – 40 ТЫСЯЧ

В выходные фактически закрыли въезды и выезды в город. Везде расставлены блокпосты с гаишниками. Об этом в УМВД предупреждали еще в конце недели, но в выходные многие омичи массово собрались в сторону области. Кто-то на дачу, кто-то к родным в деревню. Из-за этого на выездах образовались огромные пробки. Большинство машин инспекторы под нецензурную брань водителей разворачивали назад.

В апреле наш аэропорт больше не принимает заграничные рейсы. К тому же теперь на домашний карантин отправляют всех без исключения прилетевших в Омск. Пока не закрыты перелеты в Москву и Санкт-Петербург, где выявленных случаев коронавируса больше всего в стране.

- После анализа ситуации в Омской области главный санитарный врач региона Александр Крига принял решение: жители и гости нашего города, проживающие здесь на тех или иных основаниях, должны будут отправляться в самоизоляцию по прилету из Москвы и Санкт-Петербурга. Других - пояснили в оперативном штабе. - Если человек возвращается в Омск к месту жительства – он должен пройти 14-дневную самоизоляцию дома, если прилетает по делам – его отправят в обсервацию.

Самое интересное, что ставка на закрытые границы пока работает. В регионе выявлено всего 10 больных коронавирусом. Стремительно сокращается число омичей, находящихся на домашнем карантине.

Анонсировали власти и ужесточение ответственности за нарушение режима самоизоляции. С этой неделе в УМВД дали понять: относиться к нарушителям теперь наряды полиции будут гораздо жестче. Не исключено, что начнут штрафовать. В ведомстве уже подробно объяснили, по каким статьям будут наказывать сибиряков. Их всего три – за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за неповиновение законному распоряжению должностного лица и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Размеры штрафов драконовские.

СПЕЦПРОПУСК ИЛИ ФИЛЬКИНА ГРАМОТА?

О них рассказал губернатор Александр Бурков.

- Не надо ездить по городу в другие магазины – правоохранительные органы будут выписывать протоколы за нарушение режима самоизоляции. Подчеркну: штраф за нарушение режима самоизоляции до 40 тысяч рублей. Прошу это услышать, - обратился к населению глава региона.

Появились нюансы и по спецпропускам. По-прежнему, многим омичам начальство не разрешило остаться дома. Люди вынуждены нарушать введенный режим самоизоляции и ездить в офисы. Как оказалось, одного спецпропуска, выписанного работодателем, мало. Необходимо еще, чтобы фирма была включена региональным правительством в реестр фирм жизнеобеспечения. А там сплошь гиганты: нефтекомбинат, крупные концерны и другие заводы. Маленьких компаний, естественно, там нет.

- Передвигаться по Омску могут только те службы, которые отвечают за жизнеобеспечение города. Или если их сотрудники едут на работу и обратно. И при наличии справок, которые выдает работодатель. Есть список предприятий, которые имеют право работать. За достоверность справок и пропусков ответственность несет работодатель. За нарушения будут наказания, - предостерег омичей Александр Бурков. - На личном транспорте ездить можно, но только если есть справка (пропуск). И вы едете на работу или служебное задание. Остальным нельзя.

Так что если небольшой фирмы нет в списке организаций жизнеобеспечения города, то даже справка от работодателя может не уберечь омичей от штрафов.

«МЫ В ПЛЕНУ – НЕ МОЖЕМ КУПИТЬ ЕДЫ И ВЫБРОСИТЬ МУСОР!»

В патовой ситуации оказались жители целого подъезда дома на Левом Берегу.

Там люди на 2 недели блокированы в своих квартирах. А все из-за соседа, у которого нашли коронавирус. О ситуации они узнали от пришедших к ним врачей в костюмах химической защиты. Жильцы были в шоке.

- Врачи в костюмах химической защиты рассказали, что в нашем подъезда у одной из семей подтвердился коронавирус. У части людей взяли мазок для теста на коронавирус. А всем нам медики запретили покидать свои квартиры в течение двух недель. Как нам покупать продукты? Как выбрасывать мусор? Мы уже оборвали телефоны управляющей компании, - говорит один из жильцов злополучного подъезда.

Получается, люди оказались в парадоксальной ситуации. На 14 дней они оказались блокированы в своих квартирах из-за карантина. Следит за перемещениями людей специально установленная в подъезде камера. Всем пригрозили штрафами за нарушение карантина. Однако как быть омичам две недели, большой вопрос. В квартирах скопился мусор, у многих заканчивается еда. Люди сейчас обзванивают все телефоны экстренных служб.

- Есть сервисы онлайн доставки еды. К тому же никто не запрещает жильцам на карантине попросить родных принести им пакеты продуктов и оставить их на ручке двери квартиры. Разрешено им и выбрасывать мусор. Но за нарушение режима карантина омичам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, - рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Александра Барабанщикова.

СКАЗАНО

«У самого сын по потолку дома бегает - но мы должны сберечь детей»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Обращаюсь к родителям: дети гуляют скученно на площадках – нельзя это допускать. Я понимаю вас: вижу по своему ребенку, который уже бегает по потолку. Детям нужно общение, улица. Но мы должны сберечь здоровье наших детей. Есть санитарная норма - дистанция полтора-два метра.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сибирскую Миссис Мира могут наказать за фейк о 26 больных covid-19

Серьезные проблемы у омской красавицы «Миссис Россия-2019» Анны Кузнецовой, у которой около 30 тысяч подписчиков в соцсетях. Им-то она неосторожно и заявила, что в регионе якобы уже 26 омичей больны коронавирусом. Через несколько дней в двери многодетной матери, сеявшей панику, постучали полицейские. Теперь Кузнецовой грозит крупный штраф за распространение фейка.

- За меня взялись сотрудники полиции! Эту информацию мне предоставила медработник, которую я случайно встретила во дворе на прогулке с детьми. Я изначально придерживалась позиции «без паники» и верила официальной информации властей. Но я пообещала поделиться новостями со всеми, если мне станет известно о зараженных короновирусом в Омске. А сейчас меня допрашивают за несовпадающие данные... Друзья, пожалуйста, будьте осторожны на тему короновируса! – прокомментировала ситуацию красавица.

ВАЖНО!

Топ-3 вопроса о самоизоляции*

1. Могу ли я съездить на дачу?

- С 4 апреля ограничено движение из районов в Омск и обратно. Приостановлена работа межмуниципального пассажирского транспорта. Беспрепятственно передвигаться на личном или служебном автомобиле можно только при наличии справок и документов от работодателя. На сайтах администраций муниципальных районов указан перечень организаций, имеющих право выдавать справки сотрудникам. От поездок на дачу в период самоизоляции придется воздержаться. Нарушителям особого режима грозит штраф.

2. Как мне забрать из деревни ребенка, который был у родных?

- Если у вас нет справки установленного образца о том, что вы имеете право перемещаться по территории области, следовать можно только к месту прописки. Если вы прописаны в городе, то сотрудники ГИБДД не пропустят вас за пределы областного центра. Тоже касается и сельчан, у которых нет городской прописки.

3. Мне 65 лет, родных нет. Не могу обеспечивать свой быт. Что делать?

- Нужно позвонить в центр соцобслуживания по месту жительства. В омском регионе их 38. В каждом муниципальном районе и каждом округе Омска действует свой МФЦ. Совместно с соцработниками доставкой занимаются волонтеры. Им можно позвонить по телефону 23-65-70 и передать свою заявку. Прием звонков осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00. В штабе Общероссийского народного фронта работает круглосуточная горячая линия: 8-800-200-34-11.

*на основе данных горячей линии по вопросам covid-19

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Пришли врачи в химзащите и запретили всем 14 дней выходить на улицу»: В Омске из-за больного коронавирусом на карантин попал весь подъезд (далее)

КСТАТИ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Омске: губернатор назвал, какие штрафы предусмотрены (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продление нерабочей недели в Омской области: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции и как будет работать транспорт (далее)

ТОЛЬКО У НАС

Причины выхода из квартиры в Омске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей (далее)

В ТЕМУ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, как в Омской области ходят маршрутки из-за угрозы коронавируса (далее)

КСТАТИ

Коронавирус в Омске, последние новости на 31 марта 2020 года: Трое заболевших и активизировавшиеся мошенники (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Можно ли выгуливать животных в Омске в период самоизоляции (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: будет ли введен и для кого (далее)

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: Что значит режим самоизоляции, куда выходить запрещено, а куда можно (далее)

НА ЗАМЕТКУ

Первые заболевшие коронавирусом в Омске: «У семьи, прилетевшей из ОАЭ, болезнь протекает легко» (далее)

ВАЖНО!

Нерабочая неделя в Омске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года (далее)