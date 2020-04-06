2020-04-06T18:44:51+03:00
Общество

«В Омске 10 заболевших коронавирусом - трое тяжелых с пневмонией»: Мэр Фадина обратилась к сибирякам

Глава города рассказала, что делается для борьбы с распространением COVID-19
Станислав МУХИН
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Самоизоляция - сейчас лучший способ уберечься от болезни.Самоизоляция - сейчас лучший способ уберечься от болезни.Фото: ВКонтакте
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Следом за губернатором после небольшой паузы к омичам обратилась и мэр Оксана Фадина. Она рассказала о текущей ситуации с COVID-19 и рассказала, что делается властями для стабилизации.

- В Омске 10 заболевших. Каждый день выявляются новые случаи. Трое из них — в тяжелом состоянии, с пневмонией, - сказала Оксана Фадина.

Обратилась глава города и к работодателям. И напомнила им о штрафах.

- Мыслите трезво. Достаточно одного сотрудника, у которого будет выявлен COVID19, для того, чтобы весь коллектив предприятия оказался под угрозой двухнедельного карантина, - сказала Фадина. - Одной проверки Роспотребнадзора, в ходе которой будет доказано, что предприятие не имело право работать, достаточно для закрытия на 3 месяца или штрафа до 500 тысяч рублей.

Омичам глава города посоветовала оставаться дома. Жителей она призвала быть разумными.

- Каждый день, ответственно проведенный сегодня дома, в изоляции, спасает десятки и сотни человек, сокращает сроки ограничительных мер, сохраняет миллионы рублей экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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