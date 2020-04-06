Число заболевших коронавирусом в Омске на 6 апреля 2020 года составило 10 человек

Региональные власти закручивают гайки. До 12 апреля продлен режим обязательной самоизоляции, фактические закрыты въезд и выезд из Омска, в апреле аэропорт прекращает принимать зарубежные авиарейсы. Более того, теперь на 14-дневный карантин будут отправлять даже прилетевших из других регионов страны. Пока работают лишь два направления - Москва и Санкт-Петербург.

Из этого можно сделать вывод, что омские власти делают ставку на минимальное перемещение людей в регионе. Чтобы не получилось итальянского сценария. Стало известно число заболевших коронавирусом в Омске на 6 апреля 2020 года Как можно видеть по небольшому числу заболевших этот подход пока работает.

- В Омском регионе с подтвержденной короновирусной инфекцией наблюдаются и получают лечение 10 человек. На домашнем наблюдении состоит 2228 человек, сняты с учёта - 7870. В обсерваторе находятся 17 омичей. Рано утром 6 апреля в аэропорту «Омск-Центральный» приземлились 3 самолета из Москвы — домой из столицы вернулись 289 человек. Всем прибывшим, после проведения термометрии, были разъяснены принципы самоизоляции, вручены уведомления о необходимости соблюдения режима, - рассказали в оперштабе.

А тем временем, целый подъезд дома на Левом Берегу оказался на карантине. Там подтвердился случай коронавируса и всем жильцам запретили покидать квартиры в течение 14 дней. Люди теперь гадают, как им быть - ведь невозможно купить еды и даже вынести мусор.

В Роспотребнадзоре уже прокомментировали ситуацию.

- Есть средства онлайн доставки еды, не запрещается, чтобы пришли родственники и повесили на ручки дери квартиры, необходимые продукты. Мусор выбрасывать людям тоже не запрещается, - уточнили в ведомстве. - Штраф за нарушение так называемого жесткого домашнего карантина составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

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