2020-01-29T12:45:03+03:00
Общество

После ЧП с «мальчиком на гречке» в Омск направили ревизоров, которые проверят органы опеки

Такое распоряжение отдала омбудсмен по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Несмотря на то, что мальчик, над которым издевался отчим, даже убегал из дома, ему никто не помог.Несмотря на то, что мальчик, над которым издевался отчим, даже убегал из дома, ему никто не помог.Фото: Анна МИКУЛА
Изменить размер текста:

Поводом для масштабной прокурорской проверки в регионе стала история с омским «мальчиком на гречке», которая потрясла всю страну. Напомним, отчим Сергей Казаков за малейшую провинность заставлял своего 8-летнего пасынка Пашу (имя мальчика изменено) часами стоять на гречке. В результате крупа практически вросла в кожу ребенка, удалить ее смогли только хирургическим способом. Кроме того, выяснилось, что Пашу не кормили и периодически избивали. Все происходило при попустительстве матери Алины Юмашевой. Когда все стало известно, у нее сначала забрали сына, но сейчас мальчика ей снова вернули. Тем временем, женщину и ее сожителя сейчас судят за истязания ребенка.

– Ранее детский омбудсмен направляла обращение прокурору Омской области с целью проведения проверки по вопросу защиты прав несовершеннолетнего, проверки работы региональных органов пеки и попечительства, социальных служб, уполномоченных ведомств и организаций, – говорится в отчете детского омбудсмена при президенте России Анны Кузнецовой. – Как следует из отчета, областной прокуратурой выявлены нарушения в работе практически всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона.

Выяснилось, что в 2018 году мальчик, уже сбегал из дома. Но тогда никто особо не поинтересовался, почему это произошло, а ребенка просто поставили на внутришкольный учет.

Так выглядели коленки ребенка после «воспитания» отчимом. Фото: СУ СУ России по Омской области

Так выглядели коленки ребенка после «воспитания» отчимом. Фото: СУ СУ России по Омской области

– Кроме того, в школе не обращали внимания на явные телесные повреждения, непростое психологическое состояние и истощенность ребенка, несмотря на то, что мальчик посещал уроки физкультуры и проходил медосмотр, – считает Анна Кузнецова. – Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония», куда в мае 2019 года был помещен ребенок, не организовал социально-реабилитационную и профилактическую работу с учетом личности ребенка и психотравмирующей ситуации, в которой он находился. Кроме того, СРЦН лишь на основании заявления матери и без учета мнения органов опеки и попечительства единолично принял решение о передаче мальчика матери, несмотря на то, что специалисты располагали сведениями о ее причастности к физическим наказаниям сына.

В связи с этим в Омск с проверкой выехали четыре представителя уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Во время ревизии, которая продлится до 31 января, они проинспектируют все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Тем временем в Омске почти сразу после истории с «мальчиком на гречке» стало известно еще о нескольких ЧП с детьми. Следственный комитет сейчас разбирается в обстоятельствах дела с 4-летним малышом, которого со множественными ушибами и травмами доставили в больницу. Ребенок пожаловавшимся бабушке, что его душил и избивал отчим, недавно вышедший из колонии.

Также недавно «Комсомолка» писала о «подаренной» 7-месячной омской девочке, которую мать-кукушка отдала едва знакомой женщине из Набережных Челнов. Как выяснилось: в опеке знали, что младенец живет в совершенно чужой семье, но никаких мер принято не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У меня мечта – остаться жить с мамой»: Новый год «мальчик на гречке» из Омска встретит с бабушкой

После того, как о беде Паши из Омска узнала вся страна, мальчик купается во внимании. Ребенок, которого заставляли часами стоять на гречке за малейший проступок, кажется, приходит в себя. Сейчас он находится в интернате, но видится и общается с матерью Алиной Юмашевой каждый день. По словам руководства интерната, отношения Юмашевой с сыном потихоньку налаживаются. За последние недели они сильно сблизились. Мать водит Пашу на уроки. Тем временем, желающих принять участие в жизни мальчика, хоть отбавляй. От богатых меценатов, готовых обеспечивать его до 18 лет, до простых людей. Несколько семей уже хотят усыновить Пашу. Но пока это преждевременно – Алина Юмашева по-прежнему остается его законным представителем. (Подробнее...)

«Надевал на голову пакет и душил»: В Омске отчима обвиняют в истязаниях 4-летнего ребенка

Юрий Денисов и Инна Ситцева (все имена и фамилии героев изменены) познакомились, когда им было по 20 лет. Через какое-то время девушка поселилась в квартире у родителей молодого человека, и они начали жить вместе. Вскоре она забеременела, а потом родился маленький Игорек. Отношения в паре становились все более напряженными. (Далее...)

«Я нашла богатых покупателей на дочь – отдавайте Ирочку»: Кукушка из Омска забрала у приемных родителей ребенка через 3 года

Эта история началась в 2016 году. Жительница Набережных Челнов, у которой на тот момент было двое собственных ребятишек, эмоционально реагировала на все, что связано с детьми. Женщину поразила история с младенцем, выкинутым матерью в подъезд и вскоре умершим. Под постом в соцсети она написала, что выход всегда есть. Ведь можно отдать малыша в детдом, подбросить, наконец. А через какое-то время ей в личку написала незнакомая девушка. Она предлагала случайной знакомой забрать ее новорожденную дочь. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях
Во многих регионах России в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий – резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков. Непогода привела к осложнению дорожной обстановки в ряде российских регионов
Новости 24
Омский регоператор ТКО поддерживает развитие детского спорта
Омич получил 2,5 года тюрьмы за комментарий в соцсетях
Бывшего омского вице-мэра Денежкина признали банкротом
Омич пришел забирать сына из садика, а заодно украл чужой телефон
«Я седею, у меня изжога»: Министр экологии Лобов рассказал о своей борьбе с выбросами в Омске
ФСБ задержала омичей, хранивших наркотики в морозилке
Экипаж «СТБ-Охрана» не дал пьяному автомобилисту сесть за руль
Серафимо-Вырицкая Обитель - дыши ЛЮБОВЬЮ.
Омск вошел в топ-10 самых узнаваемых городов России
В Омске зафиксировали выброс сразу шести вредных веществ
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
Кто должен чистить дымоход?
Не дайте лжегазовикам себя обмануть!
«Не успел оказать сопротивление»: Сожителя беременной омички, которую он зарезал, поймали в омской гостинице
В Новосибирске сожитель из ревности зарезал беременную омичку
«Изменилась, когда познакомилась с будущим мужем»: В Омском медколледже рассказали о студентке, судившейся за право носить хиджаб
На омского бизнесмена завели уголовное дело за сокрытие 27 миллионов налога
В Омской области скончался еще один из 11 отравившихся техническим спиртом
В минздраве намекнули, что умерший омич, которому не делали перевязку, сам затянул с лечением
Омичей возмутила урна с мусором, подвязанная Георгиевской лентой
Снегопад в Омске побил 100-летний рекорд по количеству осадков
Сельчане приехали в Омск, устроили дебош и разбили чужую машину
Глава лесхоза в Омской области может стать фигурантом уголовного дела
Организаторам банды черных лесорубов, орудовавшей на севере Омской области, посадили
На видео сняли, как у омича украли телефон на теплой остановке
Омича, который спалил квартиру, чтобы она не досталась сестре, отправили в колонию