После ЧП с «мальчиком на гречке» в Омск направили ревизоров, которые проверят органы опеки

Поводом для масштабной прокурорской проверки в регионе стала история с омским «мальчиком на гречке», которая потрясла всю страну. Напомним, отчим Сергей Казаков за малейшую провинность заставлял своего 8-летнего пасынка Пашу (имя мальчика изменено) часами стоять на гречке. В результате крупа практически вросла в кожу ребенка, удалить ее смогли только хирургическим способом. Кроме того, выяснилось, что Пашу не кормили и периодически избивали. Все происходило при попустительстве матери Алины Юмашевой. Когда все стало известно, у нее сначала забрали сына, но сейчас мальчика ей снова вернули. Тем временем, женщину и ее сожителя сейчас судят за истязания ребенка.

– Ранее детский омбудсмен направляла обращение прокурору Омской области с целью проведения проверки по вопросу защиты прав несовершеннолетнего, проверки работы региональных органов пеки и попечительства, социальных служб, уполномоченных ведомств и организаций, – говорится в отчете детского омбудсмена при президенте России Анны Кузнецовой. – Как следует из отчета, областной прокуратурой выявлены нарушения в работе практически всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона.

Выяснилось, что в 2018 году мальчик, уже сбегал из дома. Но тогда никто особо не поинтересовался, почему это произошло, а ребенка просто поставили на внутришкольный учет.

Так выглядели коленки ребенка после «воспитания» отчимом. Фото: СУ СУ России по Омской области

– Кроме того, в школе не обращали внимания на явные телесные повреждения, непростое психологическое состояние и истощенность ребенка, несмотря на то, что мальчик посещал уроки физкультуры и проходил медосмотр, – считает Анна Кузнецова. – Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония», куда в мае 2019 года был помещен ребенок, не организовал социально-реабилитационную и профилактическую работу с учетом личности ребенка и психотравмирующей ситуации, в которой он находился. Кроме того, СРЦН лишь на основании заявления матери и без учета мнения органов опеки и попечительства единолично принял решение о передаче мальчика матери, несмотря на то, что специалисты располагали сведениями о ее причастности к физическим наказаниям сына.

В связи с этим в Омск с проверкой выехали четыре представителя уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Во время ревизии, которая продлится до 31 января, они проинспектируют все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Тем временем в Омске почти сразу после истории с «мальчиком на гречке» стало известно еще о нескольких ЧП с детьми. Следственный комитет сейчас разбирается в обстоятельствах дела с 4-летним малышом, которого со множественными ушибами и травмами доставили в больницу. Ребенок пожаловавшимся бабушке, что его душил и избивал отчим, недавно вышедший из колонии.

Также недавно «Комсомолка» писала о «подаренной» 7-месячной омской девочке, которую мать-кукушка отдала едва знакомой женщине из Набережных Челнов. Как выяснилось: в опеке знали, что младенец живет в совершенно чужой семье, но никаких мер принято не было.

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