«Надевал на голову пакет и душил»: В Омске отчима обвиняют в истязаниях 4-летнего ребенка

Юрий Денисов и Инна Ситцева (все имена и фамилии героев изменены) познакомились, когда им было по 20 лет. Через какое-то время девушка поселилась в квартире у родителей молодого человека, и они начали жить вместе. Вскоре она забеременела, а потом родился маленький Игорек. Отношения в паре становились все более напряженными.

– Я не знаю, может быть, у невестки началась послеродовая депрессия, но она стала исчезать из дома, – рассказывает мама Юрия Наталья Борисовна. – Заверяла, что пошла гулять с ребенком, а Юре звонят друзья и говорят: «Твоя благоверная с какими-то мужиками жарит шашлыки за гаражами». Начала выпивать и врала постоянно. Последней каплей стал очередной ее загул. Сын узнал о том, как она развлекается, когда зашел на страницу ее подруги. Та выложила фото, как они пьют спиртное прямо из горла бутылок, при этом с ними был какой-то неизвестный мужчина. А когда вернулся вечером с работы, не было ни вещей, ни Инны, ни ребенка.

Девушка переехала жить к своей бабушке Ирине Викторовне, которая с детства ее воспитывала. Мать и отец Инны были лишены родительских прав.

Сначала Ситцева была не против того, чтобы Юрий и его семья виделись с малышом. Тем более они постоянно перечисляли деньги на его содержание, покупали ребенку продукты и одежду. Но в конце прошлого года она познакомилась с неким Кириллом и снова начала обманывать.

– Ее бабушка – единственный нормальный человек в этой семье, она всегда относилась к нам с пониманием и все время пыталась убедить Инну, что Игорьку важно общаться и с папиными родными – ведь любви для ребенка много не бывает. А тут она мне случайно проговорилась, что внук не ходит больше в садик. Инна ей объяснила, что Юра перестал давать деньги на ребенка. Выяснилось, что она их тратила на себя. После того, как я попыталась выяснить, в чем дело, невестка пришла в ярость и заблокировала меня в телефоне и во всех соцсетях. Но деньги на ребенка мы продолжили передавать через Ирину Викторовну – так они точно доставались мальчику.

Последняя связь с той семьей прервалась в ноябре. Как Денисовы выяснили позже, из колонии освободился Кирилл, где отбывал наказание за распространение наркотиков. Инна, вероятно, познакомилась с ним, когда он еще сидел. Молодая женщина с ребенком перебралась к нему в малосемейку и вообще перестала выходить на связь.

– Мы безрезультатно пытались увидеть Игоря весь ноябрь и декабрь, но под разными предлогами нам отказывали – то холодно на улице, то еще что-то, – говорит тетя малыша Ирина. – А потом бабушка заметила синяки на лице у Игоря. Инна сказала, что он столкнулся в садике с другим мальчиком и сильно ударился. И якобы из-за этого у него даже сосудик в глазу лопнул и начался конъюнктивит. В итоге мы выяснили, где прописан новый сожитель Инны, поехали и стучали до тех пор, пока он нас не впустил.

То, что бабушка и тетя Игорька увидели в гостинке, привело их в ужас: семья жила практически в антисанитарных условиях. Но хуже всего было состояние самого мальчика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/754913" frameborder="0"></iframe> Квартира отчима, в которой жил мальчик с мамой.

– Мы сразу почувствовали неладное, – продолжает Ирина. – Кирилл этот был в каком-то неадекватном состоянии, сильно нервничал и дергался. Говорит: «Ребенок спит». Но мы-то знаем, что он у нас днем вообще никогда не ложится. Смотрим, Игорек лежит на кровати, закрылся с головой. И он все никак не мог проснуться. Даже, когда мы его разбудили, еще часа три не приходил в себя. Мы боимся, что отчим ему давал какие-то препараты, чтобы он спал постоянно и не мешал ему.

Когда тетя с бабушкой открыли одеяло, чуть не расплакались – все лицо малыша было как один большой синяк. И по всему телу следы ушибов, одно ухо залито запекшейся кровью. При этом сожитель матери мальчика заверял, что он просто упал с кресла. В итоге родственницы собрали малыша и повезли в детскую больницу. После осмотра врач пришел к выводу, что травмы носят криминальный характер. Как и полагается в таких случаях, медики сообщили об этом случае правоохранителям.

Когда малыша привезли в больницу, он был сильно напуган.

Бабушка и папа даже боялись расспрашивать Игоря, что с ним делали дома, чтобы не травмировать его еще больше. Но даже от того, что 4-летний малыш рассказал сам, волосы становятся дыбом.

– Сначала у нас был шок, от того, что ребенок начал объясняться матом и на каком-то тюремном жаргоне. Первые несколько дней он с нами только так и разговаривал, – вспоминает Ирина Денисова. – Рассказывал, что за непослушание его бил дядя Кирилл этот, что он надевал на него мешок или кидал сверху подушку и душил. И что дядя Кирилл запретил рассказывать об этом. Мы сейчас в ужасе и вообще не понимаем, что делать: Инна привела в дом какого-то неадекватного человека, который просто может убить ребенка в любой момент. И хуже всего было то, что из больницы Игоря выписали и снова отдали в ту жуткую квартиру. В опеке объяснили: формальных оснований забрать ребенка у них нет, Инна не лишена родительских прав.

В качестве клинического диагноза врач указал жестокое обращение с ребенком.

Когда врач спросил мать, откуда у ее ребенка такие травмы, она удивила даже его, сообщив, что мальчик постоянно бьет себя сам. Денисовы все-таки убедили ее на время отдать Игоря им. Но когда пришло время расставаться, малыш вцепился руками в папу и просил не отдавать его обратно. Юрий и его мама просто не смогли расстаться с ребенком и решили бороться за него. Несмотря на то, что Инна сейчас знает, где находится сын и уверена, что с ним все в порядке, она написала заявление о похищении ребенка. Ее бывший муж, чтобы убедить следователя и органы опеки, что у мальчика все хорошо, сделал фото с мальчиком. Вместе с папой Игорь действительно выглядит совершенно счастливым и радостно улыбается.

Чтобы убедить органы опеки, что с ребенком все хорошо, его папа сделал совместное фото с мальчиком.

ОФИЦИАЛЬНО

Адвокат семьи Денисовых Сергей КАЩЕЕВ:

– В настоящее время по факту причинения телесных повреждений ребенку в отношении его отчима возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статья 117 Уголовного кодекса РФ (истязания). Сейчас в обстоятельствах этого дела разбираются в региональном Следственном комитете.

Мы пытались дозвониться до мамы ребенка, чтобы узнать ее версию всей этой истории, но пока она не берет трубку. Тем не менее «Комсомолка» по-прежнему готова предоставить ей слово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/754909" frameborder="0"></iframe> В Омске 4-летний мальчик рассказал, как над ним издевался отчим..

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