В Омске мать с отчимом подозревают в избиении 4-летнего ребенка, которому порвали уши

Очередная дикая история в Омске, в которой пострадавший – маленький ребенок. Тревогу забила бабушка 4-летнего Вадика. Она пришла проведать внука и заметила следы побоев и кровоподтеки. У мальчика были порваны уши. В итоге ребенок стал рассказывать страшные вещи о том, как его дома наказывают мама с отчимом. Родители Вадика давно в разводе, но отец активно интересуется жизнью сына. Внятно объяснить побои мама мальчика не смогла. Она заявила, что он сам упал с кресла.

Бабушка и отец ребенка обратились в правоохранительные органы. Они написали заявление и требуют наказать отчима, который, по их мнению, и избивал ребенка. Также она настаивают на том, что нужно лишить родительских прав маму Вадика. К истории уже подключился следственный комитет. Ведомство проводит проверку.

- Следственными органами следственного комитета России по Омской области проводится расследование по факту причинения 4-летнему мальчику телесных повреждений. Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ. Расследование будет проведено максимально объективно, доводы всех сторон будут учтены и проверены во время расследования уголовного дела, - рассказывает «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Все обвинения в свой адрес мама ребенка и отчим отрицают. Известно, что они написали встречное заявление в полицию, в котором обвинили отца и бабушку в клевете. В больнице у ребенка зафиксировали многочисленные травмы. Сейчас с ним находится отец.

Добавим, что за последний месяц это уже вторая подобная история. В декабре стало известно о диком случае в омской семье. 8-летнего Пашу в наказание за любую провинность отчим заставлял часами стоять коленками на гречке. От этого у мальчика крупа въелась в кожу ног. Ему пришлось делать операцию. На мать и отчима Паши завели уголовные дела.

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Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

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