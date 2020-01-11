2020-01-11T14:31:38+03:00
Происшествия

В Омске мать с отчимом подозревают в избиении 4-летнего ребенка, которому порвали уши

Побои заметила бабушка мальчика и забила тревогу
Станислав МУХИН
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У ребенка многочисленные побои на теле. ФОТО: 12 каналУ ребенка многочисленные побои на теле. ФОТО: 12 канал
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Очередная дикая история в Омске, в которой пострадавший – маленький ребенок. Тревогу забила бабушка 4-летнего Вадика. Она пришла проведать внука и заметила следы побоев и кровоподтеки. У мальчика были порваны уши. В итоге ребенок стал рассказывать страшные вещи о том, как его дома наказывают мама с отчимом. Родители Вадика давно в разводе, но отец активно интересуется жизнью сына. Внятно объяснить побои мама мальчика не смогла. Она заявила, что он сам упал с кресла.

Бабушка и отец ребенка обратились в правоохранительные органы. Они написали заявление и требуют наказать отчима, который, по их мнению, и избивал ребенка. Также она настаивают на том, что нужно лишить родительских прав маму Вадика. К истории уже подключился следственный комитет. Ведомство проводит проверку.

- Следственными органами следственного комитета России по Омской области проводится расследование по факту причинения 4-летнему мальчику телесных повреждений. Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ. Расследование будет проведено максимально объективно, доводы всех сторон будут учтены и проверены во время расследования уголовного дела, - рассказывает «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Все обвинения в свой адрес мама ребенка и отчим отрицают. Известно, что они написали встречное заявление в полицию, в котором обвинили отца и бабушку в клевете. В больнице у ребенка зафиксировали многочисленные травмы. Сейчас с ним находится отец.

Добавим, что за последний месяц это уже вторая подобная история. В декабре стало известно о диком случае в омской семье. 8-летнего Пашу в наказание за любую провинность отчим заставлял часами стоять коленками на гречке. От этого у мальчика крупа въелась в кожу ног. Ему пришлось делать операцию. На мать и отчима Паши завели уголовные дела.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

ПОДРОБНОСТИ

«Жесткое обращение должен установить суд»: Детский омбудсмен рассказала, почему Пашу, часами стоявшего на гречке, вернули маме

А мы пообщались с детским омбудсменом по Омской области Елизаветой Степкиной. Нас интересовал ответ на главный вопрос - почему ребенка вернули Юмашевой? И вот, что она нам ответила (подробности)

КСТАТИ

«Мама добрая, всегда мне покупает что-то»: Паша, которого мать и отчим ставили на гречку, хочет остаться дома

Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее)

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«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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