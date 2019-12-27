«У меня мечта – остаться жить с мамой»: Новый год «мальчик на гречке» из Омска встретит с бабушкой

После того, как о беде Паши из Омска узнала вся страна, мальчик купается во внимании. Ребенок, которого заставляли часами стоять на гречке за малейший проступок, кажется, приходит в себя. Сейчас он находится в интернате, но видится и общается с матерью Алиной Юмашевой каждый день. По словам руководства интерната, отношения Юмашевой с сыной потихоньку налаживаются. За последние недели они сильно сблизились. Мать водит Пашу на уроки. Тем временем, желающих принять участие в жизни мальчика, хоть отбавляй. От богатых меценатов, готовых обеспечивать его до 18 лет, до простых людей. Несколько семей уже хотят усыновить Пашу. Но пока это преждевременно - Алина Юмашева по-прежнему остается его законным представителем.

Сегодня мальчишку навестили следователи. Они узнали из наших материалов, что он мечтает о походе на каток. Ребенку подарили настоящую хоккейную клюшку, коньки и шайбу. Сегодня же у Паши прошла новогодняя елка в интернате. Сайту «Комсомольская правда в Омске» удалось пообщаться с ним. Он очень скромный, но в то же время общительный мальчик. Во время разговора Паша постоянно отводил глаза. Он уже обзавелся новыми друзьями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752102" frameborder="0"></iframe> Омский «мальчик на гречке» рассказал, как ему живется в интернате.Анна МИКУЛА

– У меня появились Вика, Настя, Даша. Никто меня не обижает.

– Как будешь встречать Новый год?

– Я хотел бы с мамой, конечно, но она работает в Новый год просто. Поэтому я поеду к бабушке. С ней тоже весело.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

– Планировали, чем займетесь?

– Елку скоро будем наряжать с ней.

– Какой Новый год тебе запомнился больше всех в жизни?

– Который был с мамой… Мы салюты запускали во дворе.

– Загадаешь желание под Новый год?

– Ну не знаю… Наверное, чтобы остаться с мамой.

– Расскажи про свою собачку?

– Она появилась у меня где-то 3 недели назад. У нее порода джек рассел терьер. Зовут Мишель.

– О каком подарке ты мечтаешь?

– Я давно хотел, чтобы у меня появилась техника. Мечтаю о планшете, чтобы играть и общаться.

– В школе был сегодня?

– Да, у меня был один урок – русский. Но я больше всего люблю математику. Считать нравится. Но кем стану, пока не знаю.

– Тебе подарили клюшку. Ты умеешь уже играть?

– Нет, пока буду только учиться. На коньках кататься я уже умею. За «Авангардом» я не слежу, но когда мне было 5-6 лет, я ходил на их матч. Меня даже по телеку показывали!

– По маме скучаешь? Или вы постоянно вместе?

– Да, мы вместе.

- Ну, с наступающим Новым годом!

– Вас с Новым годом!

Напомним, беда 9-летнего Паши, мать и отчим которого заставляли его стоять на гречке, потрясла всех. Несколько семей даже собиралась усыновить ребенка. Однако хоть мальчик и находится временно в интернате, родительских прав его мать не лишена. На нее и сожителя заведены три уголовных дела – за истязания, неисполнение родительских обязательств и вред здоровью. Паше пришлось делать операцию и доставать крупу из кожи ног. Алине Юмашевой и Сергею Казакову грозит до 7 лет тюрьмы. Вину оба признают лишь частично. А отчим уверяет, что ставил пасынка на гречку только один раз. Мать заявила, что будет бороться, чтобы оставить ребенка у себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

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