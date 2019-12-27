«У меня мечта – остаться жить с мамой»: Новый год «мальчик на гречке» из Омска встретит с бабушкой
После того, как о беде Паши из Омска узнала вся страна, мальчик купается во внимании. Ребенок, которого заставляли часами стоять на гречке за малейший проступок, кажется, приходит в себя. Сейчас он находится в интернате, но видится и общается с матерью Алиной Юмашевой каждый день. По словам руководства интерната, отношения Юмашевой с сыной потихоньку налаживаются. За последние недели они сильно сблизились. Мать водит Пашу на уроки. Тем временем, желающих принять участие в жизни мальчика, хоть отбавляй. От богатых меценатов, готовых обеспечивать его до 18 лет, до простых людей. Несколько семей уже хотят усыновить Пашу. Но пока это преждевременно - Алина Юмашева по-прежнему остается его законным представителем.
Сегодня мальчишку навестили следователи. Они узнали из наших материалов, что он мечтает о походе на каток. Ребенку подарили настоящую хоккейную клюшку, коньки и шайбу. Сегодня же у Паши прошла новогодняя елка в интернате. Сайту «Комсомольская правда в Омске» удалось пообщаться с ним. Он очень скромный, но в то же время общительный мальчик. Во время разговора Паша постоянно отводил глаза. Он уже обзавелся новыми друзьями.
Омский «мальчик на гречке» рассказал, как ему живется в интернате.Анна МИКУЛА
– У меня появились Вика, Настя, Даша. Никто меня не обижает.
– Как будешь встречать Новый год?
– Я хотел бы с мамой, конечно, но она работает в Новый год просто. Поэтому я поеду к бабушке. С ней тоже весело.
В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области
– Планировали, чем займетесь?
– Елку скоро будем наряжать с ней.
– Какой Новый год тебе запомнился больше всех в жизни?
– Который был с мамой… Мы салюты запускали во дворе.
– Загадаешь желание под Новый год?
– Ну не знаю… Наверное, чтобы остаться с мамой.
– Расскажи про свою собачку?
– Она появилась у меня где-то 3 недели назад. У нее порода джек рассел терьер. Зовут Мишель.
– О каком подарке ты мечтаешь?
– Я давно хотел, чтобы у меня появилась техника. Мечтаю о планшете, чтобы играть и общаться.
– В школе был сегодня?
– Да, у меня был один урок – русский. Но я больше всего люблю математику. Считать нравится. Но кем стану, пока не знаю.
– Тебе подарили клюшку. Ты умеешь уже играть?
– Нет, пока буду только учиться. На коньках кататься я уже умею. За «Авангардом» я не слежу, но когда мне было 5-6 лет, я ходил на их матч. Меня даже по телеку показывали!
– По маме скучаешь? Или вы постоянно вместе?
– Да, мы вместе.
- Ну, с наступающим Новым годом!
– Вас с Новым годом!
Напомним, беда 9-летнего Паши, мать и отчим которого заставляли его стоять на гречке, потрясла всех. Несколько семей даже собиралась усыновить ребенка. Однако хоть мальчик и находится временно в интернате, родительских прав его мать не лишена. На нее и сожителя заведены три уголовных дела – за истязания, неисполнение родительских обязательств и вред здоровью. Паше пришлось делать операцию и доставать крупу из кожи ног. Алине Юмашевой и Сергею Казакову грозит до 7 лет тюрьмы. Вину оба признают лишь частично. А отчим уверяет, что ставил пасынка на гречку только один раз. Мать заявила, что будет бороться, чтобы оставить ребенка у себя.
Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU