Мэрия не хотела платить компенсацию родителям погибшего в Омске подростка, героически спасшего детей из котлована

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-27T09:56:50+03:00

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Продолжения получила апрельская трагедия, разыгравшаяся недалеко от улицы Малиновского. Там во время детской шалости несколько ребятишек провалились под лед заброшенного котлована. На помощь бросился 14-летний воспитанник юнармии Артур. Подросток вытащил несколько детей, но одного спасти не смог. В итоге 8-летний ребенок и сам герой утонули.

Недавно родителям Артура в МЧС передали награду за героический поступок сына. Родители судились с мэрией, которая не уследила за брошенным котлованом. Им удалось отсудить компенсацию в 500 тысяч и расходы на погребенеия ребенка, но администрация пыталась обжаловать это решение. Отстоять его удалось, когда стороны родителей заняла областная прокуратура.

- Как следует из материалов дела, органом местного самоуправления на момент гибели детей не были приняты надлежащие меры по обеспечению безопасности граждан на искусственном водном объекте, вблизи которого отсутствовало ограждение или информационные знаки, предупреждающие об опасности, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU