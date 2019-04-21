«Артур спасал из воды ребенка и погиб как герой»: В Омске в котловане утонули двое детей

Трагедией закончилась обычная прогулка школьников. Мальчишки 8-9 лет слонялись по дворам в районе улицы Малиновского. Вдруг внимание ребятни привлек замерзший котлован размером с большую лужу. В середине нулевых здесь шла активная застройка микрорайона, поэтому бывших стройплощадок и ям в этом районе предостаточно. Трое школьников начали ходить по тонкому льду. Они заходили все дальше и дальше. Примерно на середине брошенного водоема дети провалились. Мальчишки начали тонуть.

По словам очевидцев, один ребенок смог сам выбраться из воду, другого - спас проходивший мимо мужчина. А за 8-летним Сашей в ледяной котлован бросился 14-летний Артур. Спасти ребенка парень не сумел, не смог Артур и сам выбраться из воды. Тела обоих мальчишек из ледяной воды достали спасатели.

Как стало известно "Комсомолке", герой жил в поселке Светлый. На улице Малиновского он гостил у дедушки и случайно оказался на месте трагедии. Тонувшего Саша подросток даже не знал, но не задумываясь кинулся на выручку. Родители погибших мальчишек до сих пор не могут поверить, что их сыновей больше нет. В социальных сетях местные жители уверяли, что после трагедии, кто-то из родственников утонувших всю ночь проплакал у котлована.

- Плач женщины был очень сильным, думаю, все в округе слышали его, - написал в соцсетях живущий в одном из домов по улице Малиновского.

У погибшего героя была обычная омская семья. Артура воспитывали уважать старших. Парень очень любил бабушку с дедушкой и свою маленькую сестренку.

Котлован давно привлекал всех местных мальчишек.Фото: ВКонтакте

- Сегодня ночью я разговаривала с его мамой и бабушкой. Это очень тяжело - разговаривать с людьми потерявшего любимого сына и внука, и не знать, как уменьшить их горе, - рассказала "Комсомолке" подруга семьи героя. А боль у них в каждом слове, в каждом вздохе. Это простая семья. Мама работает в детском садике, папа на Севере вахтами. Папа и сейчас на вахте. Ему сообщили, но он не верит, что сына больше нет.

Как человека с большим сердцем, характеризует Артура и другой момент. Когда его лучший друг переехал жить в другой город, мальчишки почти каждый день продолжали общаться по скайпу. Их дружбе не помешали расстояния.

Следственный комитет по Омской области тем временем возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас силовики выясняют, кто вырыл и оставил эту яму, из-за которой и случилась трагедия. Некоторые омичи винят строителей, в нулевые возводивших здесь дома дольщиков.

- Этот котлован обманутых дольщиков ЖСК, заморожена стройка. А по участку до сих пор идут суды, - рассказывает одна из жительниц.

В то же время, местные, которые живут здесь давно, говорят: яма во дворах на улице Малиновского появилась гораздо раньше. Там уже неоднократно тонули велосипеды и даже машины. Пару раз едва не утонули и дети, но тогда все обошлось.

Другие же считают, что к строительству котлован вообще не имеет никакого отношения, а появился он гораздо раньше. Якобы использовалась яма с водой для полива близлежащих дач с помощью насоса.