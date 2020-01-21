Омского «мальчика на гречке» снова вернули матери, которую судят за истязания ребенка
Как стало известно «Комсомолке», омского «мальчика на гречке» снова вернули матери Алине Юмашевой. Перед Новым годом, после начавшейся шумихи вокруг этой истории, ребенка забрали в интернат. Впрочем, и тогда это было больше формальностью – большую часть времени Паша (имя мальчика изменено) проводил с родительницей. Сейчас он и вовсе живет с ней.
– Это временная мера, окончательное решение будет принято только по окончании суда над Казаковым и Юмашевой, а также с учетом психолого-педагогической экспертизы с ребенком, – пояснила уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области Елизавета Степкина.
Напомним, подробности этой истории, которая произошла еще в мае, появились в конце прошлого года. Выяснилось, что отчим 8-летнего мальчика Сергей Казаков за малейшую провинность часами заставлял его стоять коленями на гречке. В результате крупа буквально вросла в кожу ребенка и загноилась так, что медики смогли удалить ее только хирургическим способом. Все истязания Казаков снимал на видео. Эти записи и стали основным доказательством в этом уголовном деле.
На время суда Казакова отправили в СИЗО, Юмашеву, которая допустила истязания своего ребенка, оставили под домашним арестом. Их обоих судят по статье «Истязания».
Омский «мальчик на гречке» рассказал, как ему живется в интернате.Анна МИКУЛА
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ИСТОЧНИК KP.RU