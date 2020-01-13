«Мальчика на гречке» из Омска, над которым издевались в семье, хотят оставить с мамой

История маленького Паши из Омска потрясла до глубины души многих. 8-летний мальчик, не выдержав издевательств, сбежал из дома. А издевались над ребенком самые близкий люди в его жизни - мать и отчим. За малейший проступок Пашу заставляли часами стоять коленками на гречке. Крупа буквально въелась в кожу ребенка.

После случившегося его изъяли из семьи. Какое-то время мальчик жил в интернате. Как рассказали там, работа с психологами помогла сблизиться матери с Пашей. Они очень много проводили времени вместе, чего раньше не делали никогда. Мать Алина Юмашева водила сына в кино и цирк. В интернате ей разрешили забирать ребенка иногда домой. Новый Год Паша встретил с мамой дома. Он, несмотря на все случившееся с ней, очень любит ее и считает доброй. Также в разговоре с "Комсомолкой" школьник в канун Нового Года признался в своем самом сокровенном желании: остаться жить с мамой.

И, кажется, его мечта начинает сбываться. Как рассказали в интернате, скорее всего, ребенка оставят жить с мамой. Лишать Алину Юмашеву родительских прав пока не собираются. По крайней мере, настрой чиновников пока такой. Окончательное решение все же принимать будут органы опеки.

Проблема в том, что сейчас над матерью и отчимом Сергеем Казаковым идет суд. Их обвиняют сразу в трех преступлениях - истязании, причинении вреда здоровью и неисполнении родительских обязательств. Им грозит до 7 лет тюрьмы. И если Юмашеву признают виновной, органам опеки, вероятно, все же придется лишить ее родительских прав. Мать заявляла, что будет бороться, чтобы оставить ребенка у себя. У Паши есть еще бабушка.

Напомним, об ужасах, творившихся с Пашей, стало известно после его побега из дома. Обо всем он рассказал соседке. Полицию вызвала скорая, врачи которой увидели ужасные травмы ребенка. Паше пришлось делать операцию и доставать крупу из кожи ног.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752102" frameborder="0"></iframe> Омский «мальчик на гречке» рассказал, как ему живется в интернате.Анна МИКУЛА

В ТЕМУ

«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я попробовала, мне было не больно!»: Мать «мальчика на гречке» рассказала, как разрешила сожителю пытать маленького ребенка

Утром 11 мая к одной из жительниц дачного поселка СНТ «Птицевод» пришел соседский мальчик и попросил о помощи. Ребенок был в одних шортах и майке. Он выглядел сильно измученным и с трудом мог передвигаться. Но самое страшное – коленки Паши были сплошным кровавым месивом (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы готовы взять мальчика и дать ему семью»: Пашу из Омска, которого отчим ставил на гречку, хотят усыновить

Сейчас Паша продолжает жить со своей матерью. Однако уже есть люди, которые очень хотят усыновить школьника. После серии материалов в редакцию "Комсомолки" поступило сразу несколько обращений (далее)