2020-01-13T16:44:28+03:00
Общество

«Мальчика на гречке» из Омска, над которым издевались в семье, хотят оставить с мамой

При этом на мать заведены три уголовных дела
Станислав МУХИН
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Мама с ребенком сейчас проводят вместе больше времени, чем когда-либо.Мама с ребенком сейчас проводят вместе больше времени, чем когда-либо.Фото: ВКонтакте
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История маленького Паши из Омска потрясла до глубины души многих. 8-летний мальчик, не выдержав издевательств, сбежал из дома. А издевались над ребенком самые близкий люди в его жизни - мать и отчим. За малейший проступок Пашу заставляли часами стоять коленками на гречке. Крупа буквально въелась в кожу ребенка.

После случившегося его изъяли из семьи. Какое-то время мальчик жил в интернате. Как рассказали там, работа с психологами помогла сблизиться матери с Пашей. Они очень много проводили времени вместе, чего раньше не делали никогда. Мать Алина Юмашева водила сына в кино и цирк. В интернате ей разрешили забирать ребенка иногда домой. Новый Год Паша встретил с мамой дома. Он, несмотря на все случившееся с ней, очень любит ее и считает доброй. Также в разговоре с "Комсомолкой" школьник в канун Нового Года признался в своем самом сокровенном желании: остаться жить с мамой.

И, кажется, его мечта начинает сбываться. Как рассказали в интернате, скорее всего, ребенка оставят жить с мамой. Лишать Алину Юмашеву родительских прав пока не собираются. По крайней мере, настрой чиновников пока такой. Окончательное решение все же принимать будут органы опеки.

Проблема в том, что сейчас над матерью и отчимом Сергеем Казаковым идет суд. Их обвиняют сразу в трех преступлениях - истязании, причинении вреда здоровью и неисполнении родительских обязательств. Им грозит до 7 лет тюрьмы. И если Юмашеву признают виновной, органам опеки, вероятно, все же придется лишить ее родительских прав. Мать заявляла, что будет бороться, чтобы оставить ребенка у себя. У Паши есть еще бабушка.

Напомним, об ужасах, творившихся с Пашей, стало известно после его побега из дома. Обо всем он рассказал соседке. Полицию вызвала скорая, врачи которой увидели ужасные травмы ребенка. Паше пришлось делать операцию и доставать крупу из кожи ног.

Омский «мальчик на гречке» рассказал, как ему живется в интернате.Анна МИКУЛА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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