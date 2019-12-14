«Схватил за шиворот и понес на диван»: Житель Омской области показал на видео, как душил 7-летнего пасынка

Эта страшная история случилась в селе Новологиново Омской области. 27-летняя местная жительница Анастасия Медведева (имя и фамилия изменены) познакомилась с бывшим уголовником Владимиром Нетесой. Несмотря на то, что ее семья была категорически против нового родственника, молодая сельчанка души не чаяла в своем новом мужчине. В 2015 году она даже сбежала к нему, бросив годовалого сына. Тогда ее чуть не лишили родительских прав, но Настя исправилась, устроилась на работу. А через какое-то время семья уехала на родину Владимира – в Тарский район. За год до трагедии они снова вернулись в Новологиново.

Это фото, где все выглядят такими счастливыми, мать мальчиков выложила за несколько дней до трагедии.

В тот день, 10 сентября, Медведева трудилась допоздна. Она бралась за любую работу, чтобы прокормить двоих сыновей, мальчиков 7-ми и 5-лет, и неработающего сожителя. Детей оставила на попечение Нетесы. Когда вернулась, нашла на диване бездыханное тело старшего ребенка и увидела своего убегающего любовника. При этом Владимир зачем-то раздел мальчика до трусов и накрыл одеялом. Позже выяснится: Нетеса надеялся, что Анастасия сначала ничего не заметит и подумает, что сын уснул, а он успеет скрыться.

Нетеса сбежал и неделю бродил по тайге. За это время он успел пройти около сотни километров до своего родного села Атирка в Тарском районе. Там его и помогли скрутить местные лесники.

На первом допросе Нетеса сначала пошел в отказ. Рассказал, что пасынку стало плохо, а он, наоборот, пытался спасти ребенка. Но мужчина испугался, что ему не поверят, потому что он уже сидел в тюрьме. Но в ходе следствия эта версия рассыпалась. Под давлением улик сельчанин признал свою вину.

Задержать Нетесу, неделю находившегося в бегах, помогли лесники.

В распоряжении «Комсомолки» есть видео, на котором мужчина рассказывает, как именно он расправился с пасынком.

– Он делал уроки, спину ровно не держал, горбился, – поясняет следователю Нетеса. – Я заругался, а потом ударил его ремнем. Он соскочил, споткнулся и упал. Я схватил его за ремень и за шиворот и понес к дивану. Он кричал. Тогда я стал его трясти и говорил, чтоб он успокоился. Через минуту он притих. Потом его начало трясти, я его перевернул, смотрю – дышит или нет. Попытался ему рот открыть. Кое-как открыл, зубы сильно сжаты были. Пытался сделать ему искусственное дыхание, но он уже посинел.

За время следствия статью «Убийство малолетнего» изменили на куда более мягкую «Убийство по неосторожности». Максимум, что грозит по ней Владимиру Нетесе – 2 года колонии.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– По ходатайству следственных органов обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия Нетеса признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749743" frameborder="0"></iframe> Следственный эксперимент с Владимиром Нетесой.Видео: СУ СК РФ по Омской области

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