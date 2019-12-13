Омич Нетеса, задушивший пасынка и неделю прятавшийся в лесу, признал вину

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-13T10:59:34+03:00

Буквально за несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика выкладывала вполне безмятежные фото в обнимку с сожителем. Фото: Одноклассники

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Эта страшная история случилась 10 сентября вечером в селе Новологиново Большереченского района. Местная жительница оставила своего любовника присматривать за ее сыновьями 7-ми и 5-ти лет.

Когда женщина вернулась, обнаружила бездыханное тело старшего ребенка и увидела убегающего сожителя. Владимир Нетеса неделю скрывался в тайге и дошел пешком до своего родного села Атирка в Тарском районе. Там его при помощи лесников и поймали.

Изначально задержанный пошел в отказ. Отчим заявил, что мальчику внезапно стало плохо, а он, наоборот, пытался его спасти. Когда понял, что ребенок умер, зачем-то раздел его, перенес на кровать. По его первоначальной версии, Нетеса скрылся, потому что уже был судим и испугался.

Расследование в отношении предполагаемого убийцы завершено. Под давлением улик Владимир признал свою вину. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

– Обвиняемый, пренебрегая правилами обычной предосторожности, в наказание за то, что 7-летний сын сожительницы, делая уроки, не держал ровно спину, ударил мальчика ремнем, а затем, схватив мальчика руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти, успокаивая, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В результате противоправных действий обвиняемого наступила смерть мальчика от удушья. После совершенного преступления Нетеса в течение недели скрывался в лесу, пока его не задержали сотрудники полиции. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Нетесу будут судить за причинение смерти по неосторожности.

Напомним, еще одна история с таким же «воспитателем» едва не закончилась трагически. Все произошло в мае. Один из дачных домиков превратился практически в пыточную камеру для 8-летнего ребенка. Его истязали родная мать и ее сожитель. Мальчика не кормили четверо суток и часами заставляли стоять коленями на гречке. По счастью, мальчик смог вырваться и добраться до соседей. Сейчас его жизни и здоровью больше ничего не угрожает. А родителям-садистам светит по 7 лет колонии каждому.

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ИСТОЧНИК KP.RU