2019-12-13T10:59:34+03:00
Происшествия

Омич Нетеса, задушивший пасынка и неделю прятавшийся в лесу, признал вину

Он убил ребенка, занимаясь его «воспитанием»
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Буквально за несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика выкладывала вполне безмятежные фото в обнимку с сожителем.Буквально за несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика выкладывала вполне безмятежные фото в обнимку с сожителем.Фото: Одноклассники
Изменить размер текста:

Эта страшная история случилась 10 сентября вечером в селе Новологиново Большереченского района. Местная жительница оставила своего любовника присматривать за ее сыновьями 7-ми и 5-ти лет.

Когда женщина вернулась, обнаружила бездыханное тело старшего ребенка и увидела убегающего сожителя. Владимир Нетеса неделю скрывался в тайге и дошел пешком до своего родного села Атирка в Тарском районе. Там его при помощи лесников и поймали.

Изначально задержанный пошел в отказ. Отчим заявил, что мальчику внезапно стало плохо, а он, наоборот, пытался его спасти. Когда понял, что ребенок умер, зачем-то раздел его, перенес на кровать. По его первоначальной версии, Нетеса скрылся, потому что уже был судим и испугался.

Расследование в отношении предполагаемого убийцы завершено. Под давлением улик Владимир признал свою вину. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

– Обвиняемый, пренебрегая правилами обычной предосторожности, в наказание за то, что 7-летний сын сожительницы, делая уроки, не держал ровно спину, ударил мальчика ремнем, а затем, схватив мальчика руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти, успокаивая, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В результате противоправных действий обвиняемого наступила смерть мальчика от удушья. После совершенного преступления Нетеса в течение недели скрывался в лесу, пока его не задержали сотрудники полиции. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Нетесу будут судить за причинение смерти по неосторожности.

Напомним, еще одна история с таким же «воспитателем» едва не закончилась трагически. Все произошло в мае. Один из дачных домиков превратился практически в пыточную камеру для 8-летнего ребенка. Его истязали родная мать и ее сожитель. Мальчика не кормили четверо суток и часами заставляли стоять коленями на гречке. По счастью, мальчик смог вырваться и добраться до соседей. Сейчас его жизни и здоровью больше ничего не угрожает. А родителям-садистам светит по 7 лет колонии каждому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Омской области Нетесу, обвиняемого в убийстве пасынка, отправили на психиатрическую экспертизу

Напомним, этот чудовищный случай произошел 10 сентября в селе Новологиново Большереченского района. Местная жительница оставила с сожителем-рецидивистом Владимиром Нетесой двоих маленьких сыновей – мальчиков 7-ми и 5-ти лет – и ушла на работу. Когда вернулась поздно вечером, обнаружила бездыханное тело старшего ребенка, лежащее на кровати. При этом Нетеса скрылся. (Далее...)

«Ударил его ремнем и начал трясти»: Омича, подозреваемого в убийстве пасынка, поймали в лесу под Тарой

30-летнего Владимира Нетесу, который был в бегах больше недели, поймали в селе Атирка Тарского района. Как выяснилось, все это время он прятался в лесах и шел пешком от Новологиново, где жил с гражданской женой Анастасией Медведевой (имена и фамилия женщины и ее детей изменены) и ее детьми – мальчиками 7-ми и 5-ти лет. (Далее...)

«Родные Насти в штыки приняли ее ухажера»: Сожителя омички подозревают в том, что он задушил ее 7-летнего сына

Самое страшное, что может произойти с женщиной, случилось с 27-летней жительницей села Новологиново Большереченского района Анастасией Медведевой (имена и фамилия женщины и ее детей изменены). 11 сентября женщина вернулась домой в 10 часов вечера. Она одна тянула двоих ребятишек - мальчиков семи и пяти лет – поэтому бралась за любую работу, которую ей предлагали и часто работала допоздна. (Подробнее...)

Омича, подозреваемого в убийстве пасынка и несколько дней прятавшегося в лесу, задержали

По предварительным данным, Владимир Нетеса, подозреваемый в убийстве ребенка все это время скрывался в лесу, в общей сложности он прошел около 70 километров. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичей добровольцев наградили хрустальными сердцами
Комплексное лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и неврологических больных
Экскурсия к юбилею Победы
Подтвердить права на наследство стало проще
Энергичный юбилей
Момент ДТП в Омске на улице Жукова попал на видео
На трассе в Омской области посреди дороги загорелась маршрутка
В Омске изменили схему движения маршрутки № 410
Проект «Арены Омск» начали изучать специалисты Главэкспертизы
Бывший глава омского минстроя Стрельцов отказался платить штраф за сокрытие денег от налоговой
Сибирские энергетики обсудили перспективы применения «беспилотников»
В Омской области машина сбила 9-летнего мальчика
В Омской области пьяный сибиряк вломился в школу
Стало известно, где омичи смогут легально запускать фейерверки
Омская микрокредитная организация чуть сама не стала должником
Погоня за «Маздой», угнанной в Омске работниками автомойки, попала на видео
Омич Нетеса, задушивший пасынка и неделю прятавшийся в лесу, признал вину
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
Омский филиал «Ростелекома» вошел в ТОП-100 лучших товаров России
Омич сжег отца своей любимой, устроив в доме пожар
«Уральские авиалинии» увеличили перевозки пассажиров в ноябре на 12%
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Для чего нужна выписка из ЕГРН и как ее можно получить
43-летняя жительница Омской области покалечила своего пожилого мужа
Первые итоги транспортной реформы в Омске: частные перевозчики заплатили на 56% больше налогов
Стало известно, какие новые рейсы запустят из Омска с января