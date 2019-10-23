2019-10-23T11:28:21+03:00
Происшествия

Жителя Омской области Нетесу, обвиняемого в убийстве пасынка, отправили на психиатрическую экспертизу

Сам 30-летний мужчина утверждает, что мальчик умер не по его вине [видео]
Анна МИКУЛА
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Буквально за несколько дней до трагедии мать мальчика выложила в соцсетях безмятежные фото с сожителем.Буквально за несколько дней до трагедии мать мальчика выложила в соцсетях безмятежные фото с сожителем.Фото: Одноклассники.ru
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Напомним, этот чудовищный случай произошел 10 сентября в селе Новологиново Большереченского района. Местная жительница оставила с сожителем-рецидивистом Владимиром Нетесой двоих маленьких сыновей – мальчиков 7-ми и 5-ти лет – и ушла на работу. Когда вернулась поздно вечером, обнаружила бездыханное тело старшего ребенка, лежащее на кровати. При этом Нетеса скрылся.

Мужчину искали неделю и в итоге с помощью лесников поймали вблизи его родного села Атирка в Тарском районе.

Задержанный объяснил силовикам, что непричастен к гибели мальчика, и заявил, что пытался оказать ему первую помощь, но не получилось. Тогда он испугался и сбежал. Впрочем, у следствия есть на счет этой версии серьезные сомнения.

– Нетеса задержан на время расследования, все это время он держится своих первоначальных показаний и отрицает обвинения в убийстве ребенка, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Сейчас, как и положено в таких случаях, Нетеса проходит амбулаторную психиатрическую экспертизу. Если медикам не удастся сделать выводы о вменяемости фигуранта таким способом, его направят на обследование в психиатрический диспансер.

Подозреваемый в убийстве первоклассника.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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