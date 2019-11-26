Глава омского минэнерго Вадим Марыгин: «Мы во что бы то ни стало успеем сдать все фасады гостевого маршрута»

Совсем мало времени остается до окончательной даты сдачи домов так называемого гостевого маршрута. Этот срок уже трижды сдвигали. Больше отступать некуда – 31 декабря ремонт будет прекращен вне зависимости от того, закончат его или нет. Часть 1,1 млрд федеральных рублей придется вернуть. В следующем году «остаток» снова уже никто не выделит. Поэтому надо успеть за оставшееся время сделать максимально много. «Комсомолка» пообщалась с главной регионального минэнерго Вадимом Марыгиным, который курирует весь процесс, и выяснила, какие есть перспективы.

– Вадим Олегович, из-за чего, все-таки так затормозился процесс ремонта на фасадах?

– Прежде всего, из-за сжатых сроков, которые у нас были, и большого объема работ, который предстояло выполнить. Это серьезные работы на 1,1 млрд рублей.

– Некоторые эксперты полагают, что около 20 домов гостевого маршрута так и останутся без ремонта. Сколько их будет по вашим оценкам?

– Должны успеть все на 100% до 31 декабря. Успеем. Сейчас мы уже перечислили подрядчикам, которые справились со своей работой, 500 млн рублей, – говорит министр. – По информации департамента городского хозяйства, который выступает заказчиком по ремонту, 103 дома уже готовы полностью, 58 находятся в высокой степени готовности. Еще 8 – это двускатные крыши на небольших домах. Там были недобросовестные подрядчики. Но сейчас договоры перезаключили с новыми. Там работы немного, они справятся. Надо понимать, что не на всех домах делаются фасады. Есть те, где только кровля. Там сейчас при температуре -5...-10 градусов работать в сухую погоду даже лучше, чем осенью, когда идут дожди

– Но на фасадах ведь при минусовой температуре работать сложнее и дороже?

– Подрядчики должны использовать специальные строительные смеси и краски с добавками, которые не замерзают. Стройконтроль и управляющая компания обязаны проследить, чтобы это условие выполнялось.

– Насколько я помню, со «Стройконтролем», который выиграл конкурс из-за того, что упал в цене в 7 раз, расторгли договор. Или это какая-то новая организация?

– Была выбрана новая организация, но назвать, какая именно, я не могу. Эти данные есть в департаменте городского хозяйства омской мэрии.

– Мы общались с подрядчиками, они считают, что такая прослойка между управляющей компанией и ними вообще не нужна. Мол, управляющие компании и сами могут контролировать ход работ – они ведь заинтересованы в итоге получить хорошо отремонтированный дом, который потом будут обслуживать.

– Подрядчики, естественно, могут так говорить, им это выгодно. Но стройконтроль необходим. Нам ведь важно не просто освоить деньги, а выполнить все работы качественно. Поэтому за все отвечают три стороны: управляющие компании, департамент городского хозяйства и стройконтроль. Если последний примет фасады с браком, а весной они начнут отваливаться – будет отвечать. В свою очередь ДГХ обяжет подрядчиков устранять выявленные недочеты в рамках пятилетней гарантии, которую подразумевают договоры.

– Но вполне вероятно, что многие небольшие фирмы к этому времени будут ликвидированы… Как-то вообще можно бороться с теми стройфирмами, которые не выполняют свои обязательства и срывают сроки сдачи?

– Такие организации есть, они будут внесены в список недобросовестных подрядчиков.

– Но им ведь ничего не мешает ликвидировать одну фирму и открыть новую…

– К сожалению, если на конкурс в следующий раз заявится организация с «чистыми» данными, ее не могут не допустить. Таковы особенности законодательства. В будущем, при работе уже с капремонтом судебных домов, мы разработаем более совершенную схему отбора подрядчиков. Например, важно учитывать предыдущий опыт и качество работы на других объектах заявившихся стройфирм.

– Опять же эксперты утверждают, что серьезным компаниям в Омске работать неинтересно. Они едут в ту же Тюмень, где могут заработать больше. Как можно решить эту проблему?

– Сейчас сметы рассчитываются по федеральным расценкам, но Омская область вполне может пользоваться территориальными расценками, которые выше. Мы сейчас разбираемся с их формированием. К конечном счете устанавливать величину расценок будет администрация города. Самое главное, чтобы величина расценок не была завышена, это основной критерий. Но в то же время не должно страдать качество, когда за копейки делаются работы. Поэтому сейчас по этому вопросу мы взаимодействуем с мэрией. Составление сметных расчетов – полномочия органов местного самоуправления, а не министерства. Буквально на следующей неделе мы совместно с Центром ценообразования будем проводить совещание по этому вопросу. Мы слышим строительные организации и готовы обсуждать это.

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