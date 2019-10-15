2019-10-15T13:19:56+03:00
Общество

Учителя скандальной омской гимназии № 62 запустили флешмоб с требованием вернуть уволенного директора

Напомним, Марине Дюковой пришлось написать заявление после многочисленных нарушений, выявленных в ее учебном заведении
Анна МИКУЛА
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Директор гимназии № 62 Марина Дюкова написала заявление об увольнении. Фото: ou62.omsk.obr55.ruДиректор гимназии № 62 Марина Дюкова написала заявление об увольнении. Фото: ou62.omsk.obr55.ru
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Уже почти год не утихают скандалы вокруг омской гимназии № 62. Казалось бы, увольнение директора Марины Дюковой, инициировавшей их, должно было поставить точку в этой истории. Но не тут-то было.

Напомним, все началось еще в конце прошлого года. 9-классник Рома Граф почувствовал себя плохо и ушел домой вместо того, чтобы убирать с другими ребятами снег на пришкольном дворе. После этого учителя во главе с директором устроили подростку травлю, в которую втянули некоторых родителей и учеников. В итоге остро переживавший эту ситуацию ребенок попал в неврологию. А после выздоровления ему пришлось перейти в другую гимназию.

Его мама, журналист федерального издания Наталья Граф, естественно, встала на защиту сына. Женщина написала жалобы в прокуратуру, министерство и департамент образования. После проверок в гимназии № 62 выявили многочисленные нарушения. Далее события разворачивались по еще более непредсказуемой траектории. Мать, заступившуюся за Романа, обвинили в... экстремизме. По крайней мере, такая формулировка значилась в письме, направленном для рассмотрения силовикам.

Вероятно, эта анонимка и стала последней каплей. Директора Марину Дюкову попросили уволиться. И вот после небольшого затишья, поднялась новая волна скандала. На этот раз письмо – сразу в администрацию президента – написали представители родительского комитета. В частности они жалуются на однобокое освещение ситуации в СМИ. «Комсомолка», кстати, следуя журналистской этике, пыталась выяснить точку зрения и второй стороны этого конфликта. Мы неоднократно обращалась за комментариями к теперь уже бывшему директору гимназии № 62 Марине Дюковой и ее подчиненным. Но каждый раз получали отказ в грубой форме. Записи разговоров имеются.

Кроме того, авторы письма сообщили, что «боятся за своих детей» и переживают, что Романа вернут в их гимназию. А также требуют восстановить в должности Дюкову и не увольнять классного руководителя.

Наталья Граф, кстати, удивилась такому повороту – у Романа в новом учебном заведении дела обстоят прекрасно, и возвращаться в старую гимназию он точно не хочет.

Тем временем запустили флешмоб и учителя, которые, вероятно, участвовали в травле мальчика и сейчас находятся на грани увольнения.

– Журналистка Наталья Граф целенаправленно организовывала кампанию против гимназии, с помощью своих профессиональных связей, забрасывая письмами все существующие инстанции, – пишут учителя в рамках флешмоба #омскиепедагогибесправны в социальной сети «Вконтакте».

Правда, в чем выгода для родительницы клеветать на гимназию, где учился ее сын, не уточняется.

КОММЕНТАРИЙ МАМЫ РОМАНА

«Я уже боюсь за себя и своего сына, потому что не знаю, на что они еще способны»

Мать школьница Наталья ГРАФ:

- Я уже не знаю, когда прекратится эта бесконечная травля меня и моей семьи. Вчера три завуча гимназии № 62 устроили в соцсетях новый флешмоб с требованием вернуть в школу Дюкову. Просто сюрреализм какой-то. В январе 2019 года мы приняли решение забрать ребенка из гимназии. 10 месяцев он учится в другой школе. Проверка закончилась в феврале, никого после нее даже и не наказали. Так что же мешало им жить и учиться дружно и счастливо вместе с любимым директором? Видимо, ненависть, злость и агрессия. Я реально уже боюсь за себя и своего сына, потому что не знаю, на что они еще способны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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