«Когда педагоги не слышат детей, конфликты принимают уродливые формы»: В омском минобре отреагировали на травлю школьника, устроенную учителями

Все началось с поста омской журналистки Натальи Граф. Она рассказала о травле, которую ее сыну устроили директор и учителя гимназии № 62, где учится ее ребенок. Как выяснилось, мальчик отказался чистить снег в школьном дворе и ушел домой. За это на следующий день классная руководитель устроила ему настоящую выволочку перед всем классом. Потом учительнице показалось, что школьник записывает все происходящее на диктофон и потащила восьмиклассника к директору, где его снова отчитали.

В следующие дни ученику устроили настоящую травлю, к которой подключили и одноклассников. Требовали, чтобы бунтарь перевелся в другую школу. В итоге его довели до нервного срыва, из-за которого он попал в больницу. Мама мальчика обратилась за разъяснениями в минобразования.

- К образовательной организации есть серьезные вопросы, потому что именно на школьном уровне должны разрешаться подобные ситуации, к примеру, с помощью служб медиации, но когда администрация и педагоги не слышат, не чувствуют детей, то конфликты принимают уродливые формы, и родители оказываются беззащитными перед подобным поведением и отношением, - прокомментировал случившееся пресс-секретарь регионального министерства образования Илья Крылич. - Интересы ребенка должны быть на первом месте в этой истории, его эмоциональное состояние и пожелания сейчас приоритетны. С мальчиком будут работать областные психологи. Действиям руководства школы дадут соответствующую оценку, будут разбираться, что было первопричиной такого поведения. Главное - помочь ребенку, настроить его на позитив, решить психологические проблемы, пройти реабилитацию, вернуть его в детский и педагогический коллектив.

После того, как эта история появилась в омских и даже федеральных СМИ, Наталью Граф пригласили на встречу с региональным министром образования Татьяной Дерновой, на которой также присутствовала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области Елизавета Степкина. В школе началась служебная проверка. Пока менять учебное заведение мальчик не будет. Его маме пообещали скорректировать поведение других учеников и учителей и подумать, как избегать подобных ситуаций в будущем.

Впрочем, разрешилась бы ситуация таким же образом, если бы Наталья Граф не была известным журналистом и не предала случившееся широкой огласке, не известно.

ЗВОНОК МАМЕ ШКОЛЬНИКА

«За два года у нас сменились 6 учителей истории»

- На встрече с министром образования меня просто попросили снова пересказать суть конфликта, - рассказала «Комсомолке» Наталья Граф. - Потом объяснили, что ведется проверка - и все. Пока пообещали только то, что с сыном поработает психолог. А вот их департамента образования, который непосредственно курирует работу городских школ, на мои обращения никак не отреагировали. Директор школы срочно ушла в отпуск. Сейчас за нее вынуждена отдуваться завуч, которая вчера - впервые за восемь лет встретилась со мной. Пришла лично домой - вроде бы мириться, но все свелось к угрозам. Мол, вашему сыну еще аттестацию в нашей школе сдавать. Многие, конечно, советуют, перевести сына в другую школу. Для меня сейчас главное его здоровье - после того, как его выпишут из больницы, будем это обсуждать с ним. С другой стороны, почему мы должны уходить, а люди, которые так непедагогично себя повели - остаться? Сразу после огласки нашей истории, мне стали звонить и писать родители других учеников из этой школы - у всех похожие истории. Невыносимые условия там создают и для некоторых педагогов. Например, только за последние два года у нас сменились 6 учителей истории, а в начальных классах учителя и вовсе не было год - приходили люди со стороны. При этом директор грозит из 4 девятых классов сделать один. То есть, из 100 учеников оставить 25 - чтобы другие не портили статистику гимназии по ЕГЭ. Остальным предлагают идти в другие учебные заведения.

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