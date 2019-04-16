Директора омской гимназии № 62, где травили ученика, признали виновной, но дело сразу закрыли

Наконец, подвели итог истории, случившейся в омской гимназии № 62. Напомним, конфликт между 8-классником Ромой Графом и классным руководителем Еленой Будай произошел еще в конце прошлого года. Подросток почувствовал себя плохо и ушел с урока труда, во время которого ученики чистили снег на пришкольном дворе. Учителя на месте не было, поэтому Рома не смог отпроситься.

На следующий день за это его вызвали на ковер к директору Марине Дюковой. Та устроила подростку выволочку, а после на протяжении нескольких дней мальчика травили, подключив к процессу учителей, учеников и даже других родителей. От стресса школьник заболел и попал в больницу. Его мама, Наталья Граф, написала обращения в омские департамент и министерство образования. Из первого, хоть и с задержкой, ответ она уже получила. Там ничего предосудительного не нашли.

Из второго ведомства документы пришли только накануне. Проверка, которую держал на личном контроле первый вице-губернатор Валерий Бойко, выявила многочисленные нарушения.

– Установлено, что действий, направленных на урегулирование конфликтной ситуации между педагогическим работником и несовершеннолетним не предпринималось. Учреждением осуществлена эскалация конфликтной ситуации, ее усиление, обострившее противоборство сторон, не были реализованы полномочия по осуществлению контроля в целях разрешения конфликтной ситуации, созданию комфортного микроклимата, – говорится в документе. – Службой психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения учащихся Учреждения не были использованы необходимые методы работы. По результатам проверки Учреждения подтвердился факт причинения вреда здоровью, несоблюдение прав и свобод обучающегося Графа Романа Сергеевича, установлена причинно-следственная связь между посещением Учреждения и причинением вреда здоровью несовершеннолетнего.

В отношении руководства гимназии составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Дело направили в мировой суд. И сразу же закрыли... за истечением срока давности. То есть, из-за того, что проверка шла слишком долго.

– В результате директор гимназии № 62 и педагог, виновные в данной ситуации, не понесли вообще никакого наказания. Более того, они открыто заявляют, что им глубоко безразлична проверка минобра и они с ней категорически не согласны. Это еще раз подтверждает, что директор школы сегодня царь и бог, который творит, что хочет, и никто ему не указ. А департамент образования, грудью вставший за защиту директора Дюковой и не нашедший никаких нарушений, вообще никто проверять не будет.

Тем временем, Роману из-за невыносимой атмосферы, созданной для него в учебном заведении пришлось сменить место учебы. Сейчас у него, наконец, уже все хорошо.

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