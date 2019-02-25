Депобразования не нашло нарушений в омской гимназии № 62, где травили ученика

Напомним, конфликт между классным руководителем Еленой Будай и восьмиклассником Ромой Графом начался еще в прошлом году. По сути, на пустом месте. Подросток почувствовал себя плохо и ушел с урока труда. Правда, вместо занятий часть класса отправили чистить снег на школьном дворе. Поскольку учителя на улице не было и отпрашиваться было не у кого, Роман ушел домой без предупреждения. А на следующий разразился настоящий скандал. Ученика обвинили в неуважении, и учителя во главе с директором Мариной Дюковой устроили ему настоящую травлю. Может, все бы так и продолжалось, но мама школьника - омская журналист и история получила широкую огласку.

Проверкой происшествия занялись и в городском депобразования. Тем временем, Рома из-за стресса попал в больницу, а спустя время ему все-таки пришлось перевестись в другую школу. И только сейчас, через три месяца, пришел ответ на жалобу мамы мальчика Натальи Граф

- Видимо, в департаменте образования читают мой Фейсбук, - рассказывает Наталья. - Потому что после того, как я написала, что потеряла уже всякую надежду увидеть ответ на мое обращение от 28 ноября, он мне, наконец-то, пришел. Прочитала и так и не поняла, зачем в школу нужно было выезжать аж шесть раз и чего так долго с ответом тянули. Ведь указанные мною в обращении факты проверены так и не были. Но что меня особенно поразило, так это то, что директор гимназии № 62 Дюкова, оказывается, предприняла попытку разрешить конфликт, пригласив меня на родительское собрание.

Далее Наталья объясняет, что о конфликте в школе узнала случайно – обнаружив, что исключена из общего чата с классным руководителем. Другие родители ей рассказали, что ее сын «совершил какой-то аморальный и подлый поступок, оскорбил учительницу, она отказывается от классного руководства и планируется собрание, на котором будут обсуждать Рому». Обеспокоенная Наталья Граф позвонила директору Дюковой. Та, по словам родительницы, отказалась мирить Романа и классного руководителя, а также привлекать к решению конфликта школьного психолога. Мама школьника объяснила, что лежит в гипсе и просто физически не может попасть на родительское собрание. Но руководство школы категорически отказалось переносить встречу. Устав стучаться в закрытые двери, Наталья перевела Романа в другую школу и, наконец, вздохнула с облегчением. А тут пришла «дорожная карта» по «возвращению Романа в коллектив». На бумаге заниматься этим будет целая группа специалистов. Напомним, восьмиклассник уже 1,5 месяца не учится в гимназии № 62. Вот такое письмо накануне получила его удивленная мама:

- В целях создания психологического климата в 8-1 классе учреждения к работе с Романом и его одноклассниками привлечен педагог-психолог казенного учреждения Омской области «Центр поддержки семьи» Н.Н. Целевич. [...] Директору гимназии № 62 М.П. Дюковой поручено привлечь специалистов службы социально-психолого-медико-педагогического сопровождения учреждения для организации индивидуального сопровождения Графа Романа в образовательном процессе. Вопрос создания комфортных психологических условий для обучения вашего ребенка в департаменте образования администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В омской гимназии, где травили подростка, в открытом письме устроили разборки с вице-губернатором (Далее...)